Už VIEME, akými sumami odškodnia cestujúcich z osudných vlakov: Minister Ráž odhalil tieto tri kategórie!

BRATISLAVA - Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SSD) dnes informoval o výške odškodnení pre cestujúcich, ktorí utrpeli zranenia pri nedávnych vlakových nehodách pri Pezinku a Jablonove nad Turňou. Tieto sumy sú určite zaujímavé aj pre celú širokú verejnosť.
archívne video
Opatrenie schválila vláda na dnešnom zasadnutí. Kabinet sa dohodol, že všetci účastníci zrážok dostanú jednorazové odškodné podľa závažnosti zranení.
- ľahko zranení dostanú 3 000 eur,
- stredne ťažko zranení 10 000 eur,
- ťažko zranení 20 000 eur.
Minister Ráž zdôraznil, že cieľom vlády je rýchlo a spravodlivo pomôcť všetkým, ktorých nehody zasiahli. Zároveň poďakoval záchranárom a železničným pracovníkom za ich profesionálny zásah.
Rezort dopravy zároveň prisľúbil preverenie bezpečnostných postupov a technického stavu tratí, aby sa podobné tragédie v budúcnosti neopakovali. Nedávne nehody totiž vyvolali búrlivú diskusiu o stave slovenskej železnice aj o zodpovednosti vedenia ŽSR.
Budú nahrávať rušňovodičov, ako šoférujú
Zároveň avizoval nový a pre rušňovodičov očividne kontroverzný nápad, že okrem zaznamenávania cesty na trati bude po novom nahrávaná aj kabína rušňovodiča. "Nemali by to robiť, ale je tu šanca, že sa môžu niektorí hrať s mobilmi. Na železnici je to iné tým, že tam vás nezastaví žiadny policajt," parciálne vysvetľoval Ráž nápad nasadiť nové kamery.