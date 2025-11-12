Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Už VIEME, akými sumami odškodnia cestujúcich z osudných vlakov: Minister Ráž odhalil tieto tri kategórie!

Ráž oznámil sumy odškodnenia cestujúcich z vlakových nehôd. Zobraziť galériu (2)
Ráž oznámil sumy odškodnenia cestujúcich z vlakových nehôd. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar, Facebook/Matúš Šutaj Eštok)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SSD) dnes informoval o výške odškodnení pre cestujúcich, ktorí utrpeli zranenia pri nedávnych vlakových nehodách pri Pezinku a Jablonove nad Turňou. Tieto sumy sú určite zaujímavé aj pre celú širokú verejnosť.

archívne video

Minister dopravy Jozef Ráž sa vyjadril k vlakovej nehode v Pezinku (Zdroj: Ministerstvo dopravy)

Opatrenie schválila vláda na dnešnom zasadnutí. Kabinet sa dohodol, že všetci účastníci zrážok dostanú jednorazové odškodné podľa závažnosti zranení.

  • ľahko zranení dostanú 3 000 eur,
  • stredne ťažko zranení 10 000 eur,
  • ťažko zranení 20 000 eur.

Minister Ráž zdôraznil, že cieľom vlády je rýchlo a spravodlivo pomôcť všetkým, ktorých nehody zasiahli. Zároveň poďakoval záchranárom a železničným pracovníkom za ich profesionálny zásah.

Už VIEME, akými sumami
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR / Jaroslav Novák)

Rezort dopravy zároveň prisľúbil preverenie bezpečnostných postupov a technického stavu tratí, aby sa podobné tragédie v budúcnosti neopakovali. Nedávne nehody totiž vyvolali búrlivú diskusiu o stave slovenskej železnice aj o zodpovednosti vedenia ŽSR.

Budú nahrávať rušňovodičov, ako šoférujú

Zároveň avizoval nový a pre rušňovodičov očividne kontroverzný nápad, že okrem zaznamenávania cesty na trati bude po novom nahrávaná aj kabína rušňovodiča. "Nemali by to robiť, ale je tu šanca, že sa môžu niektorí hrať s mobilmi. Na železnici je to iné tým, že tam vás nezastaví žiadny policajt," parciálne vysvetľoval Ráž nápad nasadiť nové kamery.

Viac o téme: CestujúciMinister dopravyOdškodneniePezinokJozef RážMinisterJablonov nad TurňouVlakové nehody
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Hnutie Slovensko žiada po
Hnutie Slovensko žiada po dvoch železničných nešťastiach demisiu ministra Ráža: V opačnom prípade iniciuje mimoriadnu schôdzu
Domáce
FOTO PRVÉ VYJADRENIE ministra Ráža
PRVÉ VYJADRENIE ministra Ráža po vlakovej nehode! Návrat zo zahraničia a slová o rezignácii
Domáce
Rušňovodiča pri Pezinku mohla
Rušňovodiča pri Pezinku mohla zmiasť zelená: Odborníci volajú po investíciách do bezpečnosti!
Domáce
Dve nehody na trati
Dve nehody na trati sú podľa Mateja zdvihnutý varovný prst! Hrozí zrušenie vlakov zadarmo?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tibor Goljan: Verím, že do zápasu s Anglickom pôjdeme s dobrým bodovým ziskom
Tibor Goljan: Verím, že do zápasu s Anglickom pôjdeme s dobrým bodovým ziskom
Futbal
Adam Hrdina: Bodov máme dosť, ale čaká nás neľahký zápas
Adam Hrdina: Bodov máme dosť, ale čaká nás neľahký zápas
Futbal
Mesiac fotografie: Tono Stano v galérii Danubiana
Mesiac fotografie: Tono Stano v galérii Danubiana
Správy

Domáce správy

SMUTNÁ SPRÁVA Slovensko prišlo
SMUTNÁ SPRÁVA Slovensko prišlo o výnimočného novinára: Vo veku 85 rokov zomrel Ľudovít Števko
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Tragická nehoda pri
AKTUÁLNE Tragická nehoda pri hraniciach s Českom: Osobné auto sa zrazilo s kamiónom
Domáce
PRIESKUM poriadne zamiešal karty:
PRIESKUM poriadne zamiešal karty: Hlas-SD už zaostáva, Demokrati a Zoroslav Kollár majú dôvod na radosť
Domáce
Trenčín zvyšuje dane, seniori nad 70 rokov budú od dane z pozemkov oslobodení
Trenčín zvyšuje dane, seniori nad 70 rokov budú od dane z pozemkov oslobodení
Regióny

Zahraničné

Ursula von der Leyenová
Európska komisia predstavila Európsky štít demokracie: Chce bojovať proti dezinformáciám
Zahraničné
Hľadali ju ako nezvestnú:
Hľadali ju ako nezvestnú: SLOVENKA v Nemecku napadla policajtov! Potom vyšlo najavo čosi strašné
Zahraničné
Cyprus zasiahlo silné zemetrasenie:
Cyprus zasiahlo silné zemetrasenie: Otrasy pocítili až v Libanone a Izraeli
Zahraničné
V Číne sa zrútil
DESIVÉ zábery z Číny: Obrovský most PADOL k zemi! Stavba vydržala len pár MESIACOV
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Elizabeth Hurley pobláznila internet:
Elizabeth Hurley pobláznila internet: Ukázala telo v červených bikinách... Vážne má 60?!
Zahraniční prominenti
Belohorcová a Hájek: Čo
Belohorcová a Hájek: Čo to na nás hrajú? Miláčik sem, miláčik tam... a potom mu to Zuzana natrela!
Domáci prominenti
Sally Kirkland
SMRŤ hollywoodskej legendy Sally Kirkland (†84): Držiteľka Zlatého glóbusu zomrela v hospici!
Zahraniční prominenti
Wisterovej NOČNÁ MORA nekončí:
Wisterovej NOČNÁ MORA nekončí: Jej exmanžel sa opäť postavil pred SÚD!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Veterinár bije na poplach:
Veterinár bije na poplach: Prestaňte sa bozkávať so svojím psom! Jeho sliny vás môžu zabiť
Zaujímavosti
Autentický kúsok Karibiku: Grenada
Autentický kúsok Karibiku: Grenada láka nádhernými plážami aj divokou prírodou
dromedar.sk
FOTO TOTO robí s vaším
TOTO robí s vaším mozgom obyčajný syr: Vedci odhalili neuveriteľnú súvislosť! Stačí kúsok syra týždenne a ... WAU
Zaujímavosti
FOTO Záhadný 3I/ATLAS vysiela rádiové
Záhada z vesmíru sa prehlbuje: Signál od 3I/ATLAS môže otvoriť nové možnosti výskumu! Vedci netušili, že to je možné
Zaujímavosti

Dobré správy

Hypotéka, účet, transakčná daň
Hypotéka, účet, transakčná daň či investovanie? Pýtajte sa experta na financie
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Vláda po vlakových nehodách otvára peňaženku: Zranení majú dostať od štátu tisíce eur! (foto)
Vláda po vlakových nehodách otvára peňaženku: Zranení majú dostať od štátu tisíce eur! (foto)
Vodiči pozor: Diaľnicu pri Bratislave už tento týždeň úplne uzatvoria, takto povedú obchádzky! (foto)
Vodiči pozor: Diaľnicu pri Bratislave už tento týždeň úplne uzatvoria, takto povedú obchádzky! (foto)
Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Koniec jednej éry? Traja mladíci zosadili z trónu miliardárov samotného Marka Zuckerberga!
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá

Šport

Upratovanie v Košiciach pokračuje: Niektorí hráči boli preradení do rezervy, ďalší s podmienkou
Upratovanie v Košiciach pokračuje: Niektorí hráči boli preradení do rezervy, ďalší s podmienkou
Niké liga
Čerstvá aktualita pred zápasom na Slovensku: Severní Íri povolali známu tvár
Čerstvá aktualita pred zápasom na Slovensku: Severní Íri povolali známu tvár
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
FOTO Nad Tatrou sa blýska! Slovensko predstavilo nové dresy, premiéru budú mať na ZOH
FOTO Nad Tatrou sa blýska! Slovensko predstavilo nové dresy, premiéru budú mať na ZOH
Reprezentácia
Viva Las Vegas: Dominantnú formu Landa Norrisa čaká náročná skúška.… Naozaj sa tam neteším
Viva Las Vegas: Dominantnú formu Landa Norrisa čaká náročná skúška.… Naozaj sa tam neteším
Formula 1

Auto-moto

Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Pracovné prostredie
Motivačný list a životopis bez stresu: Získajte vysnívanú prácu vďaka novým AI funkciám na Kariéra.sk
Motivačný list a životopis bez stresu: Získajte vysnívanú prácu vďaka novým AI funkciám na Kariéra.sk
CV a motivačný list
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Pre zamestnávateľov
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Čím potrieť vianočku, aby bola zlatistá a lesklá ako z pekárne
Čím potrieť vianočku, aby bola zlatistá a lesklá ako z pekárne
Rady a tipy
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy

Technológie

POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
POZOR! Hackeri vyvinuli nový spôsob, ako ti vybieliť bankový účet. Trojan NGate sa nainštaluje bez toho, aby si o tom vedel
Bezpečnosť
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Google ťa pozná lepšie než tvoja rodina. Každé tvoje kliknutie sleduje obrovská dátová mašinéria
Správy
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Vesmír umiera. Svoje „najlepšie roky“ má za sebou, od teraz bude len chladnejší a mŕtvejší, hovoria astronómovia
Veda a výskum
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Prvýkrát v histórii vidíme južný pól Slnka takto detailne. Zábery odhalili pohyby magnetických polí, ktoré vedcom vyrazili dych
Veda a výskum

Bývanie

Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!

Pre kutilov

Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Hailey Bieber a éra glow minimalizmu: Keď menej make-upu znamená viac sebalásky, trend, ktorý zmenil vnímanie krásy
Zahraničné celebrity
Hailey Bieber a éra glow minimalizmu: Keď menej make-upu znamená viac sebalásky, trend, ktorý zmenil vnímanie krásy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRIESKUM poriadne zamiešal karty:
Domáce
PRIESKUM poriadne zamiešal karty: Hlas-SD už zaostáva, Demokrati a Zoroslav Kollár majú dôvod na radosť
Už o mesiac sa
Domáce
Už o mesiac sa vyplácajú 13. dôchodky: TABUĽKA Pozrite, kto dostane PLNÚ SUMU a kto len 300 eur
Hľadali ju ako nezvestnú:
Zahraničné
Hľadali ju ako nezvestnú: SLOVENKA v Nemecku napadla policajtov! Potom vyšlo najavo čosi strašné
Bruselu s nami došla
Domáce
Bruselu s nami došla trpezlivosť! Pre podvody na DPH k nám prišla európska prokurátorka: Raj zločincov

Ďalšie zo Zoznamu