PRVÉ zábery na nočný horor v Pezinku: Vlak brzdil zo všetkých síl, no prišla zrážka, ISKRY a nekonečné sekundy!

PEZINOK - Obrovský kolos, ktorý sa tlačil po koľajniciach, vystrašení cestujúci a lietajúce iskry. Práve toto všetko si zažili na vlakovej trati pri Pezinku v nedeľu 9. novembra večer. Už druhá hrozivá nehoda na železniciach je výkričníkom, no túto už zachytila aj bezpečnostná kamera. Zábery sú desivé.
Všetko sa odohralo veľmi rýchlo asi o pol ôsmej v nedeľu 9. novembra večer, kedy sa pri Pezinku zrazili vlaky REX 1814 z Nitry do Bratislavy a rýchlik Ex 620 Tatran z Košíc do Bratislavy. Ide o hrozivý zážitok, na ktorý cestujúci len tak nezabudnú a môžu ďakovať za to, že prežili. "Ja som myslela, že zomieram, že zomriem," povedala jedna z cestujúcich pre kameru TV JOJ.
Zábery, z ktorých tuhne krv v žilách
Televízia tiež prišla s exkluzívnymi zábermi z bezpečnostnej kamery, kde jasne vidieť, čo sa stalo. Vlak najskôr narazí do druhého stroja, v hlbokej tme vidieť iskry nielen na koľajniciach, ale sčasti aj na vrchnom elektrickom vedení. Následne sa obidva vlaky vlečú ešte niekoľko sekúnd, kým úplne zastavia.
Najskôr náraz a potom nekonečné sekundy
Neskôr sa do vlaku vrátili a takto vyzeral po nehode, pričom jeho ďalšia zastávka už bude zrejme len šrotovisko. "To nekončilo, to stále búchalo, všetko trieskalo, lietalo okolo, takže bolo to strašné," pokračovala cestujúca v popisovaní hrôzy, ktorá bola skutočne nekonečná. Ono čas, kým k nárazu došlo a kým sa celý kolos zrazených vlakov zastavil, trval síce len niekoľko sekúnd, no pre cestujúcich išlo o hororovo dlhý čas. Netušili totiž, čo príde ďalej a či sa majú pripraviť na najhoršie.
Zábery z vraku
Televízia neskôr navštívila aj spomínaný rýchlik Tatran, kde zažili najväčšiu hrôzu cestujúci. Ostali v ňom vytrhnuté sedadlá či zabudnutá šiltovka. "Ja som bola hneď v prvom vozni za rušňom, takže tam to bolo asi najviac. Tam vypadlo svetlo, lietali sklá, všetko na mňa spadlo, nejaké železo. Držala som si hlavu a potom zrazu všetko stíchlo," popísala hrôzu druhá cestujúca.
Už z teraz dostupných informácií sa javí ako veľmi pravdepodobná verzia ľudskej chyby. Jeden z rušňovodičov zrejme nerešpektoval červené svetlo na návestidle a ocitol sa na koľaji, na ktorej nemal čo robiť. O pár sekúnd tak prišiel rýchlik Tatran, ktorý napriek systému ETCS a výdatnému brzdeniu zrážke už nezabránil, no citeľne ju zmiernil a zrejme aj vďaka nemu cestujúci s ťažkými zraneniami prežili.