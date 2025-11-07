Ministerstvo školstva reaguje na tvrdé PORNO v dokumentoch na ich webe: TAKTO celý škandál vznikol!

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR má problém. Slovenskom totiž koluje už niekoľko dní dôkaz o tom, že oficiálny web rezortu Tomáša Druckera odkazuje na pornostránku. V čase, keď sme oslovili samotné ministerstvo, sme to vyskúšali na vlastnej koži. Čakalo nám nemilé prekvapenie, k nevhodnému obsahu sa stále mohol dostať každý jedným klikom. Ministerstvo tvrdí, že ich celá situácia mrzí, ale nebola narušená bezpečnosť a išlo o odkaz, ktorý bol na stránke dlhé roky.
Problém sa týkal sekcie Dokumenty a materiály, ktorá by mala slúžiť ako kľúčový zdroj informácií pre školy, rodičov a žiakov. Jeden z oficiálnych odkazov v tejto sekcii, určený na stiahnutie alebo zobrazenie relevantného školského dokumentu, viedol namiesto toho priamo na webovú stránku s explicitným pornografickým obsahom.
Stačilo kliknúť na odkaz v sekcii zmluvy uzavreté rozpočtovými a príspevkovými organizáciami ministerstva do konca roka 2010, konkrétne na Krajský školský úrad Košice a potom sa to stalo. Objavila sa webová stránka s videami zaradenými do sekcie amateur, nudes, blowjobs alebo hardcore, ktoré nie sú vhodné pre deti ani slabšie povahy.
Ministerstvo vysvetľuje, že k situáciu došlo tak, že odkaz na pôvodnú webovú adresu Krajského školského úradu v Košiciach, ktorá bola v minulosti zverejnená ako oficiálna adresa úradu - tento úrad však zanikol v roku 2013 a jeho agenda prešla pod novovzniknuté regionálne úrady školskej správy. Tie neskôr prešli zmenou zákona z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva k 1. januáru 2022 a doména bola následne v roku 2014 zaregistrovaná súkromným subjektom v Českej republike, s ktorým ministerstvo nemá žiadny vzťah. Tento odkaz bol navyše určený výlučne pre archívne účely, ale na ňom sa už po novom nachádzal pornografický obsah.
"Ministerstvo školstva nebolo predmetom žiadneho zásahu do svojho informačného systému ani neoprávnenej manipulácie s obsahom webového sídla. Išlo o historický odkaz, ktorý sa v databáze nachádzal dlhé roky bez aktualizácie. V tejto súvislosti ministerstvo okamžite odstránilo sporný link a zároveň nariadilo kontrolu a audit všetkých externých odkazov na svojich webových stránkach, aby sa podobná situácia nemohla zopakovať, " reagoval tlačový odbor ministerstva.
"Mrzí nás vzniknutá situácia a uisťujeme verejnosť, že podnikáme všetky potrebné kroky na to, aby sa to neopakovalo, " dodalo ministerstvo.
Dôkaz o tom, ako sa z oficiálneho webu ministerstva mohli jedným klikom dostať na pornostránku aj deti
Rezort školstva po našom upozornení začalo kauzu okamžite riešiť. Po pár minútach odklik na sporný obsah vymazalo. Či išlo o zlyhanie jednotlivca, alebo nedostatočné zabezpečenie, bude predmetom vyšetrovania. Nateraz ostáva len dúfať, že sa podobný problém už nebude opakovať.
Správu budeme aktualizovať, čakáme na stanovisko ministerstva.