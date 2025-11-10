Silná rana, chaos a šok: Cestujúci hovoria o tom, čo sa dialo vo vlaku po náraze

PEZINOK - V priebehu pár sekúnd sa pokojná cesta zmenila na chaos. Cestujúci z nedeľnej zrážky vlakov pri Pezinku opisujú, čo sa dialo po náraze. Mnohí pomáhali zraneným a chvália rýchly zásah záchranárov aj personálu vlaku. Vo vozňoch bolo množstvo študentov smerujúcich do Bratislavy, desiatky ľudí utrpeli zranenia.
Na sociálnych sieťach sa krátko po nehode objavili desiatky reakcií od cestujúcich i rodičov, ktorí sa snažili zistiť, či sú ich deti v poriadku. „Akurát nám syn volal, cestuje do Bratislavy, zrazili sa s druhým vlakom za Pezinkom. Plný vlak študentov smerujúcich na intrák,“ napísala jedna z matiek na Facebooku.
Ďalšia dodala, že jej syn sedel v poslednom vozni, ktorý to „schytal najviac“. „Strašná rana to bola, on sa narazil s dievčinou oproti, má rozbitý nos, ona zlomenú nohu. Ľudia, mne je až zle,“ opísala. Podobne reagoval aj ďalší rodič: „Syn má len narazenú nohu, ale je v poriadku. Už ho manžel vyzdvihol, mal zrovna cestu tým smerom.“
„Pýtali sme sa, či je každý v poriadku, či sú v našom vozni nejakí zranení. Keď som videl, že všetci sú v pohode, utekal som dopredu pomáhať. Záchranné zložky dorazili celkom rýchlo, asi o päť až desať minút,“ opísal cestujúci Dávid, ktorý po náraze pomáhal koordinovať zranených.
Svedkovia, ktorí boli priamo vo vlaku, potvrdili, že išlo o silný náraz. „V tom ôsmom vozni to nebolo až také zlé, ale pani, ktorá stála, spadla a narazila si nohu. Potom popadali kufre, ktoré boli nad hlavami. Postupne nás evakuovali a videli sme, že prvý vozeň si to odniesol najviac,“ opísala ďalšia cestujúca.
„Personál vlaku hneď zisťoval, či sa vo vlaku nenachádza nejaký lekár – a naozaj tam bol. Videla som, že išiel pomáhať. Všetko bolo veľmi dobre zorganizované, každý vedel, čo má robiť,“ dodala.
Desiatky zranených
Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
V nemocniciach v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) ošetrili po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku 52 ľudí. Z toho 40 osôb previezli do štyroch nemocníc UNB záchrankami a ďalších 12 ľudí prišlo mimo sanitiek. Informovala o tom hovorkyňa UNB Eva Kliská.
„Rozsah zranení bol rôzny - od ľahkých, ako sú odreniny alebo pomliaždeniny, až po ťažké, ktoré si vyžadovali operačný zákrok. Boli to rôzne polytraumy, zlomeniny končatín, vážne poranenia hrudníka, brucha alebo hlavy,“ spresnila hovorkyňa UNB Eva Kliská