Obchodovanie s ľuďmi pod tvrdším dohľadom: Novela zákona prinesie prísnejšie tresty aj nový trestný čin

BRATISLAVA - Sprísnenie trestných sadzieb za obchodovanie s ľuďmi i zavedenie nového trestného činu využívania služieb obete obchodovania s ľuďmi bude obsahovať novela Trestného zákona. Jej návrh predložilo vo štvrtok Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).
Legislatívna úprava transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorá má zefektívniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi. „Cieľom zavedenia nového trestného činu do Trestného zákona je zníženie dopytu, ktorým sa podporuje obchodovanie s ľuďmi a stimulujú sa všetky formy vykorisťovania,“ priblížil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe. Novela má kriminalizovať vedomé využívanie služieb, pri ktorých je obeť vykorisťovaná v rámci foriem obchodovania s ľuďmi a užívateľ služby vie, že je takouto obeťou.
Návrh zákona reaguje i na pretrvávajúci nárast nelegálnej migrácie. „Cieľom legislatívnej úpravy trestného činu prevádzačstva je zabezpečenie efektívnejšieho postihu osôb zapojených do nelegálneho prevádzania osôb cez štátne hranice,“ dodalo MS. Návrh zohľadňuje tiež požiadavky aplikačnej praxe a snaží sa odstrániť nedostatky, ktoré sa vyskytujú pri kvalifikácii trestných činov obchodovania s ľuďmi a kupliarstva orgánmi činnými v trestnom konaní.
Predkladateľ zároveň upozornil, že rozsah novelizácie zákona nie je rozsiahly, vzhľadom na to, že súčasná verzia zákona do veľkej miery reflektuje požiadavky transponovanej smernice. „Nemenej dôležitou skutočnosťou je aj to, že značná časť cieľov smernice je napĺňaná prijímaním koncepčných materiálov, napríklad Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 - 2028,“ dodalo ministerstvo. Účinnosť zákona v zmysle požiadavky smernice navrhuje od 15. júla 2026.