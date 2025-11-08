Dajte pozor na cestách: Na mnohých miestach Slovenska sa môže až do nedele vyskytnúť hmla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na mnohých miestach Slovenska sa môže od soboty až do nedele (9. 11.) vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do nedele 10.00 h. Upozornil na to na svojom webe.
Výstraha pred hmlou platí pre celý Banskobystrický kraj. Ďalej pre väčšinu okresov Nitrianskeho a Prešovského kraja. Rovnako aj pre okresy Bratislava, Senec, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Dunajská Streda, Galanta, Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
(Zdroj: shmu.sk)
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia.