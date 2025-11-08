Sakovej veterné zóny vyvolali odpor samospráv: Opozícia hovorí o netransparentnom projekte

Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Denisa Saková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA – Po netransparentnom záchrankovom tendri, na ktorý ako prvé upozornilo Právo na pravdu, prichádza ďalší biznis politickej strany HLAS – SD. Ministerka hospodárstva pani Denisa Saková otvorila dvere jednému z najväčších developerských biznisov za posledné roky a nazvala ho „pilotnými zónami pre rozvoj veternej energie“. V skutočnosti však ide o mimoriadne netransparentný, občanmi aj samosprávami odmietaný experiment. V ňom je hlavný účinkujúci štátny podnik JESS riadený politikmi strany HLAS - SD, ktorý rozbieha projekty veterných parkov s odporom verejnosti, bez analýz, bez diskusie, s dopadom na zdravie občanov a ich majetok, domy a byty.

„Pani ministerka Saková si z verejnej energetiky spravila stranícky biznis pre svojich ľudí. Koná koordinovane s ďalšími ministrami a zástupcami strany HLAS v prospech súkromných firiem a investorov, na čo máme aj dôkazy. Veterné parky pretláčajú rýchlosťou, akú Slovensko ešte nezažilo. Občania sú na poslednom mieste, pre stranu HLAS je dôležitý len zisk súkromných investorov. Občania majú právo pýtať sa, či z toho profitujú aj tí politici zo strany HLAS, ktorí veterné parky verejne pretláčajú. Kto z politikov zarobí pri nákupe technológií na veterné parky cez štátny podnik? Je to po záchrankách len ďalší biznis politikov HLAS-u, na ktorý ako prví upozorňujeme v hnutí Právo na pravdu,“ vyhlásila Zuzana Krajčovičová z Práva na pravdu. 

Pilotné zóny Západ a Východ, ktoré majú pokryť územia od Hlohovca po Galantu a ďalej na východ, predstavujú výstavbu viac ako sto turbín vysokých 266 metrov. To nie je určite energetický plán, aký Slovensko potrebuje. To je doslova invázia betónu a vrtúľ do krajiny, ktorá bude meniť charakter pôdy, vody, vetra, celých regiónov a ignoruje úplne miestnych občanov a komunity. V prospech biznisu politikov. 

„Návrh predkladá Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Štátny podnik, ktorý má stavať jadrové bloky, zrazu ide budovať veterné farmy? To je ako keby pekár zrazu otvoril rafinériu a začal rafinovať ropu. Otázka znie, kto im to prikázal a prečo? “ dopĺňa Zoroslav Kollár. 

Právo na pravdu žiada, aby ministerka pani Saková zverejnila a zdôvodnila všetky argumenty, dokumenty a mená zodpovedných za rozhodnutia, ktoré stoja za projektmi „pilotných zón pre rozvoj veternej energie“. Do ich objasnenia má podľa Práva na pravdu ministerka hospodárstva okamžite zastaviť všetky povoľovacie procesy. 

„Pani ministerka nesie plnú politickú zodpovednosť. Ak si politická strana HLAS myslí, že môže cez štátne podniky a veterné parky testovať po záchrankovom tendri ďalší biznis model, tak sa veľmi mýli. Občania majú tiež svoje práva, aj keď žijú v menších obciach či mestách alebo na východe Slovenska. Slovensko nie je lacná výpredajová krajina, akou sa ho pri záchrankovom tendri a veterných parkoch snaží urobiť politická strana HLAS. Verejnosť má právo na pravdu, kto na veterných parkoch stavia svoj biznis plán a akú cenu za to občania zaplatia. Ak s tým v strane HLAS neprestanú, občania sú pripravení ísť aj protestovať,“ uzatvára Zuzana Krajčovičová. 

Otvorený list pani ministerke hospodárstva Denise Sakovej, 7.11.2025 

Vec: Otvorená výzva ministerke hospodárstva pani Denise Sakovej na zastavenie a odôvodnenia potreby pilotných zón pre rozvoj veternej energie – Západ a Východ 

Vážená pani ministerka hospodárstva pani Denisa Saková, 

obraciame sa na Vás touto otvorenou výzvou, pretože nesiete priamu politickú aj odbornú zodpovednosť za súčasný stav, ktorý vyvoláva oprávnené pobúrenie verejnosti. Pod Vaším vedením Ministerstvo hospodárstva SR umožňuje bezprecedentne rýchle a netransparentné presadzovanie rozsiahlych projektov veternej energie, ktoré sa pripravujú bez odbornej analýzy, bez verejnej diskusie a často v rozpore so stanoviskami dotknutých komunít. 

Zároveň je nesporné, že strana HLAS – sociálna demokracia, ktorej ste poprednou predstaviteľkou, sa aktívne podieľa na presadzovaní projektov veternej energie nielen na úrovni štátu, ale aj v regionálnych štruktúrach. Tieto projekty sa stretávajú s výrazným odporom obyvateľov, pretože zasahujú do ich života, prírody a pôdy bez toho, aby prinášali preukázateľný verejný prospech. 

Najnovším príkladom je návrh na zriadenie pilotnej zóny pre rozvoj veternej energie – Západ, ktorá zahŕňa územia v okresoch Hlohovec, Nitra a Galanta, ako aj návrh pilotnej zóny – Východ. Ide o projekty v rozsahu viac ako 100 veterných turbín s výškou až 266,5 metra, ktoré zásadne ovplyvnia charakter krajiny a kvalitu života obyvateľov. 

Zvlášť zarážajúce je, že návrh predložila Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, s.r.o. (JESS), štátom vlastnený podnik, ktorého hlavným poslaním je rozvoj jadrovej energetiky. Verejnosť preto oprávnene žiada vysvetlenie, prečo sa štátny podnik s jadrovým zameraním zapája do výstavby veterných parkov a kto mu na to dal poverenie. 

Občianske združenie Právo na pravdu, ako zástupca občianskej spoločnosti, považuje za nevyhnutné, aby ste ako ministerka životného prostredia zverejnili všetky podklady a dokumenty, ktoré odôvodňujú potrebu zriadenia pilotnej zóny pre rozvoj veternej energie – Západ. Žiadame zároveň, aby bolo jasne vysvetlené, kto konkrétne bol poverený prípravou a predložením návrhu v rámci spoločnosti JESS, na základe akého rozhodnutia tak konal a akým spôsobom sa tento projekt viaže k pôvodnému predmetu činnosti spoločnosti. 

Zároveň vás opakovane upozorňujeme na závažné riziká, ktoré výstavba veterných parkov prináša. Ide o nenahraditeľnú stratu úrodnej poľnohospodárskej pôdy, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie v krajine, o energetickú nekoncepčnosť – keďže Slovensko nemá jasnú stratégiu rozvoja veternej energie – a o absenciu riešenia ekologických dôsledkov po ukončení životnosti turbín. Rovnako alarmujúci je nedostatok verejnej diskusie a skutočnosti, že o projektoch s takýmto dosahom sa rozhoduje bez účasti samospráv a dotknutých obyvateľov. 

Pani ministerka, ako členka vlády nesiete plnú politickú zodpovednosť za transparentnosť a zákonnosť environmentálnej politiky. To, že štátne orgány a subjekty pod Vašou gesciou umožňujú alebo dokonca podporujú vznik takýchto projektov bez verejnej kontroly, podkopáva dôveru občanov v nestrannosť a spravodlivosť štátu. Táto zodpovednosť sa týka nielen Vás osobne, ale aj strany HLAS – sociálna demokracia, ktorá má podstatný vplyv na rozhodovacie procesy vo vláde aj v regiónoch a ktorej predstavitelia sa priamo podieľajú na presadzovaní týchto projektov napriek nesúhlasu miestnych komunít. 

Vyzývame Vás, pani ministerka, aby ste zabezpečili verejnú kontrolu a diskusiu o týchto projektoch ešte pred akýmkoľvek rozhodnutím o ich schválení, aby ste bezodkladne zverejnili všetky dokumenty, ktoré sa k nim viažu. Aby ste pozastavili všetky povoľovacie procesy dovtedy, kým nebude preukázaný ich reálny prínos a vyriešené riziká pre zdravie ľudí, pôdu a životné prostredie. 

Slovensko potrebuje stabilnú, odbornú a poctivú energetickú politiku, nie politické a biznisové experimenty na úkor občanov a krajiny. Očakávame od Vás, že budete konať v duchu verejného záujmu, s rešpektom k zákonu, odbornosti a elementárnej spravodlivosti voči obyvateľom, ktorých dôveru si výkon svojej funkcie vyžaduje. 

S úctou, 

Zuzana Krajčovičová 

Právo na pravdu

Ďalšie zo Zoznamu