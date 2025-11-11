Bulharsko má mesačné zásoby benzínu pred začiatkom sankcií USA proti Lukoilu

SOFIA - Bulharsko má zásoby benzínu na zhruba mesiac, keďže sa pripravuje na zavedenie sankcií USA voči ruskej spoločnosti Lukoil, ktorá vlastní najväčšiu ropnú rafinériu v krajine a väčšinu skladovacej a potrubnej infraštruktúry. Uviedol v utorok predseda štátnej agentúry pre rezervy Assen Asenov. Informuje o tom Reuters.
USA a Británia minulý mesiac uvalili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Lukoil a Rosnefť pre vojnu Moskvy na Ukrajine. To ohrozuje ich prevádzku vrátane prevádzky dcérskych spoločností v Európe. Sankcie USA, ktoré majú začať platiť 21. novembra, vyvolali obavy o dodávky paliva pred zimou v Bulharsku, kde Lukoil prevádzkuje rafinériu v Burgase a stovky čerpacích staníc. Bulharsko má zásoby benzínu na približne 35 dní a nafty na viac ako 50 dní, uviedol Asenov.
Podľa energetických analytikov má krajina ďalšie zásoby ropy a ropných produktov mimo Bulharska, ale musí ich doviezť, kým sa na sieť potrubí Lukoilu nezačnú vzťahovať sankcie. Martin Vladimirov, riaditeľ Programu pre energiu a klímu v Centre pre štúdium demokracie v Sofii, uviedol, že „50 % palív a časť ropy sa nachádza v iných krajinách Európskej únie“. Bulharsko, ktoré 1. januára 2026 zavedie euro, podniklo kroky na zabezpečenie dodávok palív od oznámenia sankcií minulý mesiac. Zároveň, dočasne zakázalo vývoz niektorých palív, najmä nafty a leteckého paliva.
Minulý týždeň bulharský parlament prijal právne zmeny, ktoré štátu umožňujú prevziať rafinériu v Burgase a predať ju novému majiteľovi, aby ju ochránil pred sankciami USA. Tento týždeň bulharské úrady vykonali inšpekcie a zaviedli bezpečnostné opatrenia v rafinérii, čo úrady označili za opatrenie na zachovanie kritickej infraštruktúry.