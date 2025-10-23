SZČO čakajú od nového roka viaceré novinky! Pozrite si PREHĽAD kľúčových zmien

BRATISLAVA - Od začiatku budúceho roka čakajú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) výrazné zmeny v oblasti sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa preto priniesla prehľad kľúčových zmien. Tie sa týkajú novej definície SZČO, vzniku a zániku povinného poistenia či výšky minimálnych odvodov. Uvedené novinky sa dotknú všetkých SZČO.
Nová definícia SZČO
Prvou veľkou zmenou je, že od 1. januára 2026 už nebude postavenie SZČO viazané na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Za SZČO sa bude považovať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a:
- je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti zakladajúcej príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti,
alebo
- podľa čestného vyhlásenia vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť zakladajúcu dosahovanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú sa nevyžaduje oprávnenie (tzv. SZČO bez oprávnenia, napr. umelec či autor).
Naďalej platí, že z okruhu SZČO bude vylúčená osoba, ktorá na základe zmluvy vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
Vznik a zánik povinného poistenia SZČO
Od 1. januára 2026 sa tiež zavádza komplexná úprava posudzovania vzniku/zániku povinného poistenia SZČO. Táto zásadná zmena má vplyv na skrátenie tzv. odvodových prázdnin.
Po novom už vznik povinného sociálneho poistenia SZČO nebude podmienený dosiahnutím určitej hranice príjmu, ale vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci:
- od ktorého je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo
- od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť, avšak najskôr od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vyhlásenie doručené Sociálnej poisťovni.
Uvedené pravidlo sa bude uplatňovať vtedy, ak pôjde o začínajúcich podnikateľov, resp. ak od zániku posledného oprávnenia/skončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti SZČO bez oprávnenia uplynulo viac ako 60 mesiacov.
Ak od zániku posledného oprávnenia uplynulo menej ako 60 mesiacov, povinné poistenie SZČO vznikne:
- odo dňa, od ktorého je SZČO oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti,
- odo dňa, od ktorého SZČO podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť, avšak najskôr odo dňa doručenia vyhlásenia Sociálnej poisťovni.
V platnosti nezostáva ani doterajší spôsob zániku povinného poistenia SZČO, ktorý vychádzal z posúdenia dosiahnutých príjmov. Podľa novej úpravy, ak povinné poistenie SZČO už raz vznikne, trvá až do:
- zániku oprávnenia na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo
- do dňa uvedeného v čestnom vyhlásení o ukončení činnosti v prípade SZČO bez oprávnenia (zanikne však najskôr odo dňa doručenia vyhlásenia Sociálnej poisťovni).
Tieto pravidlá nahrádzajú doterajší spôsob posudzovania vzniku/zániku povinného poistenia k 1. júlu resp. 1. októbru (ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka.
ti s uvedenými zmenami sa pre „SZČO bez oprávnenia“ zavádza nová povinnosť - oznámiť Sociálnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného poistenia, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali.
SZČO, ktorá mala prerušené povinné poistenie (napr. z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti, výkonu činnosti, nároku na rodičovský príspevok alebo práceneschopnosti dlhšej ako 52 týždňov), vzniká povinné poistenie odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného poistenia.
Vymeriavací základ a minimálne odvody
Od 1. januára 2026 sa zvyšuje aj minimálny vymeriavací základ SZČO z 50 % na 60 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V praxi to znamená, že za obdobie od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026 bude minimálny vymeriavací základ 914,40 eura, z ktorého bude SZČO platiť odvody vo výške 303,11 eur.
Zároveň sa zavádza nový spôsob určenia vymeriavacieho základu:
1. Pre povinne poistenú SZČO, ktorá dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu (pre rok 2026 je to príjem 9 144, 01 eur a viac) sa ponecháva doterajší spôsob výpočtu vymeriavacieho základu:
- podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov upraveného o zákonom stanovené položky, násobeného koeficientom 1,486.
Takto určený vymeriavací základ sa použije od 1. júla/1. októbra (ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka do 30. júna/30. septembra (ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Pre povinne poistenú SZČO, ktorá dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nižší alebo rovný ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu (pre rok 2026 je to príjem 9 144 eur a menej) a pre SZČO, ktorej povinné poistenie vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti/od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého SZČO bez oprávnenia podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť, ale najskôr od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vyhlásenie doručené Sociálnej poisťovni:
- „osobitný“ vymeriavací základ, ktorý je 26 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku (t. j. 26 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov), za ktorý sa platí poistné.
Za obdobie od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026 to bude vymeriavací základ v sume 396,24 eur, z ktorého bude SZČO platiť odvody vo výške 131,34 eur.
Z takto určeného vymeriavacieho základu bude platiť poistné na sociálne poistenie povinne poistená SZČO, ktorá k 1. júlu/1. októbru (ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nedosiahne príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok vyšší ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu, ako aj SZČO, ktorej povinné poistenie vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Prechodné obdobie od 1. januára 2026 do 30. júna 2026
Na fyzickú osobu sa bude v uvedenom prechodnom období vzťahovať právna úprava účinná do 31. decembra 2025 po splnení stanovených zákonných podmienok, a to: Ak fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, bola oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti/vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia v období pred 1. januárom 2026, je naň oprávnená/vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia aj po 31. decembri 2025 a od zániku posledného oprávnenia/ukončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti bez oprávnenia neuplynulo viac ako 60 mesiacov.