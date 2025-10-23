Štvrtok23. október 2025, meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava

SZČO čakajú od nového roka viaceré novinky! Pozrite si PREHĽAD kľúčových zmien

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: TASR - Martin Baumann, Getty Images)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Od začiatku budúceho roka čakajú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) výrazné zmeny v oblasti sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa preto priniesla prehľad kľúčových zmien. Tie sa týkajú novej definície SZČO, vzniku a zániku povinného poistenia či výšky minimálnych odvodov. Uvedené novinky sa dotknú všetkých SZČO.

Nová definícia SZČO

Prvou veľkou zmenou je, že od 1. januára 2026 už nebude postavenie SZČO viazané na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Za SZČO sa bude považovať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a:

  • je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti zakladajúcej príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti,

alebo

  • podľa čestného vyhlásenia vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť zakladajúcu dosahovanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú sa nevyžaduje oprávnenie (tzv. SZČO bez oprávnenia, napr. umelec či autor).

Naďalej platí, že z okruhu SZČO bude vylúčená osoba, ktorá na základe zmluvy vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vznik a zánik povinného poistenia SZČO

Od 1. januára 2026 sa tiež zavádza komplexná úprava posudzovania vzniku/zániku povinného poistenia SZČO. Táto zásadná zmena má vplyv na skrátenie tzv. odvodových prázdnin.

Po novom už vznik povinného sociálneho poistenia SZČO nebude podmienený dosiahnutím určitej hranice príjmu, ale  vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci:

  • od ktorého je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo
  • od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť, avšak najskôr od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vyhlásenie doručené Sociálnej poisťovni.

Uvedené pravidlo sa bude uplatňovať vtedy, ak pôjde o začínajúcich podnikateľov, resp. ak od zániku posledného oprávnenia/skončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti SZČO bez oprávnenia uplynulo viac ako 60  mesiacov.

Ak od zániku posledného oprávnenia uplynulo menej ako 60 mesiacov, povinné poistenie SZČO vznikne:

  • odo dňa, od ktorého je SZČO oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • odo dňa, od ktorého SZČO podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť, avšak najskôr odo dňa doručenia vyhlásenia  Sociálnej poisťovni.

V platnosti nezostáva ani doterajší spôsob zániku povinného poistenia SZČO, ktorý vychádzal z posúdenia dosiahnutých príjmov. Podľa novej úpravy, ak povinné poistenie SZČO už raz vznikne, trvá až do:

  • zániku  oprávnenia na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo
  • do dňa uvedeného v čestnom vyhlásení o ukončení činnosti v prípade SZČO bez oprávnenia (zanikne však najskôr odo dňa doručenia vyhlásenia Sociálnej poisťovni).

Tieto pravidlá nahrádzajú doterajší spôsob posudzovania vzniku/zániku povinného poistenia k 1. júlu resp. 1. októbru (ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka.

ti s uvedenými zmenami sa pre „SZČO bez oprávnenia“ zavádza nová povinnosť - oznámiť Sociálnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného poistenia, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali.

SZČO, ktorá mala prerušené povinné poistenie (napr. z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti, výkonu činnosti, nároku na rodičovský príspevok alebo  práceneschopnosti dlhšej ako 52 týždňov), vzniká povinné poistenie odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného poistenia.

SZČO čakajú od nového
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Vymeriavací základ a minimálne odvody

Od 1. januára 2026 sa zvyšuje aj minimálny vymeriavací základ SZČO z 50 % na 60 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V praxi to znamená, že za obdobie od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026 bude minimálny vymeriavací základ 914,40 eura, z ktorého bude SZČO platiť odvody vo výške 303,11 eur.

Zároveň sa zavádza nový spôsob určenia vymeriavacieho základu:

1. Pre povinne poistenú SZČO, ktorá dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu (pre rok 2026 je to príjem 9 144, 01 eur a viac) sa ponecháva doterajší spôsob výpočtu vymeriavacieho základu:

  •  podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov upraveného o zákonom stanovené položky, násobeného koeficientom 1,486.

Takto určený vymeriavací základ sa použije od 1. júla/1. októbra (ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka do 30. júna/30. septembra (ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Pre povinne poistenú SZČO, ktorá dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nižší alebo rovný ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu (pre rok 2026 je to príjem 9 144 eur a menej) a pre SZČO, ktorej povinné poistenie vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti/od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého SZČO bez oprávnenia podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť, ale najskôr od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vyhlásenie doručené Sociálnej poisťovni:

  • „osobitný“ vymeriavací základ, ktorý je 26 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku (t. j. 26 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov), za ktorý sa platí poistné.

Za obdobie od 1. januára 2026 do 31. decembra 2026 to bude vymeriavací základ v sume 396,24 eur, z ktorého bude SZČO platiť odvody vo výške 131,34 eur.

Z takto určeného vymeriavacieho základu bude platiť poistné na sociálne poistenie povinne poistená SZČO, ktorá k 1. júlu/1. októbru (ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nedosiahne príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za  predchádzajúci kalendárny rok vyšší ako 50 % všeobecného vymeriavacieho základu, ako aj SZČO, ktorej povinné poistenie vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Prechodné obdobie od 1. januára 2026 do 30. júna 2026

Na fyzickú osobu sa bude v uvedenom prechodnom období vzťahovať právna úprava účinná do 31. decembra 2025 po splnení stanovených zákonných podmienok, a to: Ak fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, bola oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti/vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia v období pred 1. januárom 2026, je naň oprávnená/vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť bez oprávnenia aj po 31. decembri 2025 a od zániku posledného oprávnenia/ukončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti bez oprávnenia  neuplynulo viac ako 60 mesiacov.

Viac o téme: Sociálna poisťovňaSZČO
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bagárovej dcéra je expertka na... Monike zdvihla tlak na dvesto! Robili ste to v detstve tiež?
Bagárovej dcéra je expertka na... Monike zdvihla tlak na dvesto! Robili ste to v detstve tiež?
Prominenti
Basketbalista BKM Mimel Lučenec Matej Siládi po prehre so Spišskými Rytiermi
Basketbalista BKM Mimel Lučenec Matej Siládi po prehre so Spišskými Rytiermi
Zoznam TV
Tréner Spišských Rytierov Saša Jankovič po ligovej výhre s Lučencom
Tréner Spišských Rytierov Saša Jankovič po ligovej výhre s Lučencom
Zoznam TV

Domáce správy

SZČO čakajú od nového
SZČO čakajú od nového roka viaceré novinky! Pozrite si PREHĽAD kľúčových zmien
Domáce
Ilustračné foto
Nelichotivé slová firiem na adresu mladých: Máme vás plné zuby! Ste nespoľahliví a naivní, odkazujú
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Parlament rieši hazardnú novelu: Rozprava obmedzená, rokovanie pokračuje aj po 20.00 h
Domáce
Nemocnica v Žiari nad Hronom dočasne uzatvára hlavné vstupy, vchod presmerujú kvôli rekonštrukcii
Nemocnica v Žiari nad Hronom dočasne uzatvára hlavné vstupy, vchod presmerujú kvôli rekonštrukcii
Regióny

Zahraničné

Muž sa uspokojoval priamo
Horor v autobuse: Muž masturboval pred ľuďmi! Pohotová cestujúca si ho natočila
Zahraničné
FOTO Lídri a delegáti pózujú
Lídri západného Balkánu v Londýne rokovali o migrácii a bezpečnosti
Zahraničné
Ilustračné foto
Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku
Zahraničné
Trump by sa mohol
Trump by sa mohol na summite ASEAN v Malajzii stretnúť s Lulom
Zahraničné

Prominenti

Prečo sa skutočne rozpadli
Prečo sa skutočne rozpadli Golden Kids? Pravda o Vaškovi Neckářovi, mŕtvici a tvrdej životnej rane
Osobnosti
Bagárovej dcéra je expertka
Bagárovej dcéra je expertka na... Monike zdvihla tlak na dvesto! Keď to uvidíte, pochopíte...
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Jelly Roll
Šokujúca PREMENA známeho speváka: Schudol vyše 90 kíl!
Zahraniční prominenti
Možné je všetko!
Pocisková v najosobnejšom klipe PRVÝKRÁT ukázala deti: Syn sa podobá na Filipa a dcéra je celá Nela!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Angela White
Najslávnejšia pornoherečka šokovala: Prezradila meno, ktoré ju absolútne fascinuje! A pokračovanie vás odrovná…
Zaujímavosti
POZOR na tieto nápoje:
POZOR na tieto nápoje: Pite ich s mierou, škodia mozgu
vysetrenie.sk
Mladí ľudia zomierajú na
Mladí ľudia zomierajú na infarkt častejšie: TIETO varovné signály často prehliadate! Porucha erekcie, chrápanie či únava?
Zaujímavosti
FOTO Vzácne zlaté dukáty, ktoré
Neuveriteľná príležitosť pre numizmatikov! Do dražby sa dostávajú unikátne zlaté dukáty: Kto si odnesie TIETO klenoty?
Zaujímavosti

Dobré správy

15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Myslíte si, že ovládate prvú pomoc? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk

Ekonomika

Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Banková skupina UniCredit Group smeruje k najlepšiemu roku v histórii: Rastie aj v Česku a na Slovensku
Banková skupina UniCredit Group smeruje k najlepšiemu roku v histórii: Rastie aj v Česku a na Slovensku

Šport

Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Calgary Flames – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Calgary Flames – Montreal Canadiens
Juraj Slafkovský
Dôležitá zmena aj pre belasých fanúšikov: Duel Slovana na pôde Alkmaaru odštartuje skôr
Dôležitá zmena aj pre belasých fanúšikov: Duel Slovana na pôde Alkmaaru odštartuje skôr
Konferenčná liga
Sparta si verí na zisk titulu v Konferenčnej lige: Priske prehovoril o návrate zraneného Haraslína
Sparta si verí na zisk titulu v Konferenčnej lige: Priske prehovoril o návrate zraneného Haraslína
Konferenčná liga
Šláger Realu s Juventusom rozhodol jediný gól, Liverpool a Chelsea predviedli kanonády
Šláger Realu s Juventusom rozhodol jediný gól, Liverpool a Chelsea predviedli kanonády
Liga majstrov

Auto-moto

Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy

Kariéra a motivácia

Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Vzdelávanie pred koncom roka vám môže priniesť kariérny náskok
Kurzy a štúdium
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Motivácia a inšpirácia
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pracovný pohovor
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Rady a tipy
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Výber receptov

Technológie

Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
Lekári roky tento orgán odstraňovali, aby zabránili šíreniu rakoviny. Vedci teraz zistili, že to môže byť chyba
Veda a výskum
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
OpenAI predstavuje ChatGPT Atlas, prvý internetový prehliadač plne prepojený s AI
Umelá inteligencia
13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!
13 populárnych routerov na Slovensku má niekoľko závažných bezpečnostných slabín. Ak na tomto zozname uvidíš svoj, rýchlo ho aktualizuj!
Bezpečnosť
WhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď teraz
WhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď teraz
Aplikácie a hry

Bývanie

Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje

Pre kutilov

Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nie každý musí byť ten pravý: Prechodné vzťahy nás formujú, odhaľte spolu s nami, čo nám dávajú, hoci to tak zo začiatku nevyzerá
Partnerské vzťahy
Nie každý musí byť ten pravý: Prechodné vzťahy nás formujú, odhaľte spolu s nami, čo nám dávajú, hoci to tak zo začiatku nevyzerá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
SZČO čakajú od nového
Domáce
SZČO čakajú od nového roka viaceré novinky! Pozrite si PREHĽAD kľúčových zmien
Muž sa uspokojoval priamo
Zahraničné
Horor v autobuse: Muž masturboval pred ľuďmi! Pohotová cestujúca si ho natočila
Ilustračné foto
Domáce
Nelichotivé slová firiem na adresu mladých: Máme vás plné zuby! Ste nespoľahliví a naivní, odkazujú
Na semaforoch by v
Zahraničné
Chystá sa radikálna zmena v doprave: Semafory majú mať štyri farby! TOTO je dôvod

Ďalšie zo Zoznamu