Sociálna poisťovňa dostane nové právomoci: Koniec fiktívnym PN! Lekári budú pod väčším dohľadom

BRATISLAVA – Od 1. januára 2026 sa menia pravidlá pri posudzovaní práceneschopnosti. Sociálna poisťovňa získa nové právomoci – ak bude chcieť lekár vystaviť pacientovi novú PN krátko po ukončení tej predchádzajúcej, nebude to môcť spraviť bez súhlasu posudkového lekára. Zmena má zabrániť obchádzaniu pravidiel a neodôvodnenému čerpaniu nemocenských dávok.
Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2026, určuje, že ak ošetrujúci lekár vystaví novú PN do 7 pracovných dní po tom, ako bola predchádzajúca PN ukončená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, musí mať jeho súhlas.
Doteraz mohol ošetrujúci lekár vystaviť novú PN bez akejkoľvek konzultácie, čo podľa poisťovne umožňovalo obchádzať rozhodnutia posudkových lekárov – najmä v prípadoch, keď pacient nemal reálny dôvod na ďalšiu práceneschopnosť.
Niektorí lekári pravidlá obchádzali
Sociálna poisťovňa pripomína, že od začiatku roka 2025 už majú jej posudkoví lekári právomoc ukončiť PN, ktorá nie je lekársky opodstatnená – tzv. „fiktívnu PN“. V období od januára do konca septembra 2025 posudkoví lekári ukončili 2 224 prípadov neodôvodnených PN. V tomto období bolo vystavených 9 490 PN do 7 dní od skončenia predchádzajúcej PN. V roku 2024 bolo takýchto péeniek viac - 14 870.
Tento krok teda priniesol podľa poisťovne očakávané úspory, no zároveň odhalil nové spôsoby, ako sa pravidlá obchádzali. „Cieľom úpravy je zabrániť praxi, keď sa bez zjavnej zmeny zdravotného stavu krátko po ukončení PN vystavuje nová PN, čím dochádza k faktickému obchádzaniu rozhodnutia posudkového lekára. Nová právna úprava zvýši kontrolu nad uznávaním nových PN a prispeje k obmedzeniu nadmerného čerpania nemocenských dávok“ uvádza Sociálna poisťovňa.
Zmena je súčasťou širšieho konsolidačného balíka, ktorý parlament schválil tento rok a ktorý má znížiť výdavky štátu v oblasti sociálneho poistenia.