Živnostníci, pozor! Blíži sa termín úhrady poistného: Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť

BRATISLAVA – Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si podali daňové priznanie za rok 2024 v odloženej lehote do 30. júna 2025, majú posledný týždeň na úpravu svojich trvalých príkazov a zaplatenie poistného v novej výške. Sociálna poisťovňa pripomína, že termín prvej platby je najneskôr do 10. novembra 2025.
Živnostníci a ostatné SZČO dostali v uplynulých dňoch list s podrobnými údajmi o vymeriavacom základe a novej výške poistného, vypočítanej podľa údajov z Finančnej správy SR. Sociálna poisťovňa v októbri informovala takmer 77-tisíc SZČO, či im od 1. októbra 2025 vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie.
V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.
Vymeriavací základ pre platbu poistného sa zmenil pre takmer 57-tisíc SZČO s odloženým daňovým priznaním. Povinnosť sociálneho poistenia vznikla 15 884 živnostníkom, zatiaľ čo 3 724 SZČO táto povinnosť k 30. septembru 2025 zanikla.