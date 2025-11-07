Pravidlá na ceste sa SPRÍSNIA: Nafúkať už nebude môcť ani spolujazdec, to nie je všetko!

BRATISLAVA - Rovnaký zákaz alkoholu a návykových látok, ktorý platí pre vodičov, bude platiť aj pre spolujazdcov v prípade motocyklov, štvorkoliek alebo viacmiestnych bicykloch. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý mení aj iné právne predpisy. V stredu ho schválila vláda.
Dopravných nehôd na slovenských cestách každoročne pribúda. Novela zákona o cestnej premávke má zaviesť prísnejšie pravidlá pre účastníkov cestnej premávky a tak zabezpečiť väčšiu bezpečnosť na cestách. Okrem iného zakáže spolujazdcom požívať alkohol. Nulová tolerancia na alkohol a iné návykové látky sa tak po novom bude vzťahovať aj na niektorých spolujazdcov.
Podľa predkladateľov zákona môže osoba, ktorá je prepravovaná vo vozidle alebo na vozidle, v mnohých prípadoch aktívne ovplyvňovať priebeh jazdy. "Najčastejšie ide o viacmiestny bicykel, malé elektrické vozidlo, ak je určené na prepravu dvoch a viac ľudí, ale aj motocykle a iné vozidlá kategórie L. V takom prípade môže alkohol, resp. návyková látka, u prepravovanej osoby (spolujazdca) negatívne ovplyvniť bezpečnosť jazdy ako takej, najmä čo do rozptyľovania pozornosti vodiča, ale predovšetkým znižuje možnosť vodiča koordinovať a naprávať nepredvídateľné pohyby prepravovanej osoby," uvádza v dôvodovej správe rezort vnútra, podľa ktorého uedené ešte umocňuje, ak sa u prepravovanej osoby očakáva, že má na dosiahnutie pohybu vozidla alebo udržanie jeho stability, niečo vykonať.
Cieľom úpravy zákona je, aby prepravovaná osoba neohrozovala svojim správaním bezpečnosť cestnej premávky a neobmedzovala vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla. "Alkohol alebo návyková látka v organizme prepravovanej osoby, ktorá sa môže aktívne podieľať na jazde vozidla (šliapaním, brzdením alebo ovplyvňovaním rovnováhy vozidla), sa bude posudzovať s odkazom na zákaz vodiča vozidla požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku," píše sa ďalej v dôvodovej správe.
Po novom tak budú prepravované osoby povinné podrobiť sa testom na alkohol či iné návykové látky. "Vzhľadom na spoločenskú nebezpečnosť tohto konania sa navrhuje, aby porušenie tohto pravidla bolo priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. l zákona o priestupkoch, za ktorý možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur," hovorí zákon.
Ďalšie významné zmeny v cestnej premávke
Návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý schválila vláda, mení aj iné právne predpisy. Otáčanie sa na svetelnej križovatke by po novom mohlo byť povolené. "Navrhuje sa vypustiť zákaz otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou. Ide o medzinárodne neštandardné pravidlo, pričom tento v súčasnosti platný zákaz si následne vyžiadal aj vytvorenie možnosti dovoliť v konkrétnej križovatke možnosť otočenia sa (tiež prostredníctvom neštandardných dopravných značiek). Jednoduchšou, zrozumiteľnejšou a logickejšou alternatívou je generálne umožnenie otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou (samozrejme, za podmienky dodržania všeobecných požiadaviek kladených na vykonanie tohto manévru) s možnosťou miestnej úpravy zakázať otočenie prostredníctvom štandardnej dopravnej značky Zákaz otáčania," napísalo v návrhu ministerstvo vnútra, ktoré ho pripravilo.
Za kolobežky by mohol po novom zákon považovať iba tie, ktoré nevyvinú vyššiu rýchlosť ako 25 kilometrov za hodinu. Kolobežky s vyššou rýchlosťou by mohli byť v cestnej premávke zakázané. Na chodníku budú môcť po novom jazdiť cyklisti mladší ako 15 rokov, v súčasnosti je hranica 10 rokov.
Vozidlá autoškoly pri výcviku na vodičské oprávnenie skupín D a DE, teda autobusy a autobusy s prívesom, by po novom mohli mať umožnené využívať pruhy pre verejnú dopravu podobne, ako je to v súčasnosti s taxíkmi. Okrem toho by sa v autoškole zmenil i skúškový proces. Skúška by po novom pozostávala z teoretickej a praktickej časti, ktoré by žiak autoškoly absolvoval zvlášť. "Žiadateľ najskôr absolvuje teoretickú časť vodičského kurzu a potom urobí teoretickú skúšku. Až po jej úspešnom absolvovaní bude pokračovať v praktickej časti vodičského kurzu (jazdy na autocvičisku a v skutočnej premávke) a následne sa prihlási na praktickú časť skúšky. Žiadatelia budú mať možnosť sami sa prihlásiť elektronicky na skúšku," približuje ministerstvo vnútra.
Novela zákona by mohla zmeniť i predchádzanie nákladných vozidiel na diaľnici. Tie by po novom mohli obiehať iné autá, ale iba v prípade, že idú výrazne vyššou rýchlosťou ako vozidlá, ktoré chcú predísť. Predchádzanie by mohlo byť umožnené aj na križovatke, ale len na hlavnej ceste, ktorá má dva a viac pruhov, pričom by vodič nemohol prejsť do protismeru.
Návrh upravuje aj státie na hlavnej ceste mimo obce. "Momentálne nastavenie legislatívy umožňuje cez deň a pri normálnej viditeľnosti parkovať mimo obce na cestách iných tried ako I. triedy," priblížil rezort vnútra. Po novom by sa zákaz mohol vzťahovať aj na cesty označené ako hlavná cesta.
Sprísniť by sa mohli aj tresty za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Za prekročenie rýchlosti o 31 kilometrov za hodinu a viac v obci by mohlo hroziť zadržanie vodičského preukazu na mieste. Štát by chcel tiež zefektívniť prístup k recidivistom, či rozšíriť objektívnu zodpovednosť. "Pomocou vlastných stacionárnych radarov a zariadení budú môcť obce a mestá dokumentovať a riešiť prekročenie rýchlosti jazdy, ale napríklad aj nezastavenie na STOPke, jazdu na červenú, porušenie zákazu vjazdu, zákazu odbočenia, zákazu zastavenia alebo prikázaného smeru či prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané," uviedol rezort vnútra. Ako dodal, po novom by sa majitelia vozidiel nemohli "vyviniť" zo zodpovednosti oznámením vodiča, ktorý auto šoféroval. Objektívna zodpovednosť by sa mohla vzťahovať aj na nedodržanie rozostupov na ceste, jazdu v protismere či na používanie mobilného telefónu za volantom.
Rezort vnútra navrhuje nadobudnutie účinnosti zákona od 1. mája 2026. Niektoré jeho časti by ju mohli nadobudnúť o rok neskôr.