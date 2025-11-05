VAROVANIE potravinárov pred problematickou ryžou, zistili u nej PLESNE! Možno ju máte doma aj vy

BRATISLAVA - Štátna veterinárna a potravinová sprava (ŠVPS) SR informovala o nevyhovujúcej potravine. Ide o ryžu z Poľska, u ktorej sa zistili plesne. Laboratórne analýzy odhalili, že výrobok je nevhodný pre ľudskú spotrebu.
Regionálna veterinárna a potravinová správa so sídlom v Žiline prijala oznámenie od spotrebiteľa, ktorý upozornil na závažné nedostatky pri predaji potravinárskeho produktu v obchodnej sieti. Ide o ryžu s názvom "Langkorn Parboiled Reis" s dátumom minimálnej trvanlivosti 02/2027 a šaržou označenou ako L:2025N08N88.
Problematický výrobok pochádza z výrobného závodu poľskej spoločnosti Przedsiebiorstwo Rol-Ryz Sp. z o.o., ktorá má prevádzku na adrese Celna 2 v meste Gdynia v Poľsku. Spotrebiteľ vo svojom vyjadrení uviedol, že produkt vykazoval výrazný zápach plesne, a to už v neporušenom originálnom obale. Nepríjemná vôňa pretrvávala aj po tepelnej úprave a uvarení ryže.
Nevhodné na ľudskú spotrebu, ukázali zistenia v laboratóriu
Na základe prijatého podnetu pristúpili inšpektori k vykonaniu úradnej kontroly v mieste predaja. Súčasťou kontroly bol aj odber vzoriek produktu, ktoré boli následne podrobené senzorickému a mikrobiologickému vyšetreniu v akreditovanom laboratóriu.
Výsledky laboratórnych analýz jednoznačne potvrdili vážne nedostatky. "Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu z dôvodu neprijateľnej vône a chuti po plesni. Porušené boli ustanovenia článku 14 ods. 1 a 2 písm. b) Nariadenia (ES) č. 178/2002," uviedla ŠVPS SR s tým, že predmetný tovar bol distribuovaný do viacerých filiálok Kaufland Slovensko v SR. Po zistení nedostatkov boli prijaté opatrenia na ochranu spotrebiteľov a zamedzenie ďalšieho predaja kontaminovaného produktu.