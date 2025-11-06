Tragédia na diaľnici D1: Pri Hornej Strede zahynul človek, ďalší zostal vo vozidle zakliesnený

PIEŠŤANY – Štvrtkové popoludnie poznačila vážna dopravná nehoda na diaľnici D1. V úseku za Hornou Stredou smerom na Piešťany došlo k tragickej zrážke, pri ktorej vyhasol jeden ľudský život. Ďalšia osoba bola transportovaná vrtuľníkom leteckej záchrannej služby do nemocničného zariadenia.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky – polícia, hasiči aj záchranári. Napriek okamžitej pomoci sa jednému z účastníkov už nedalo pomôcť. "Vodič utrpel zranenia, s ktorými bol letecky transportovaný do nemocnice. Jeho spolujazdkyňa žiaľ svojim zraneniam na mieste podľahla," informovala polícia na sociálnej sieti.
Podľa predbežných informácií z miesta nehody mal vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin náhle meniť smer jazdy a naraziť do zvodidiel následkom čoho sa vozidlo prevrátilo.
„Pri nehode utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalšia osoba bola transportovaná vrtuľníkom leteckej záchrannej služby do nemocničného zariadenia,“ uviedli hasiči na sociálnej sieti.