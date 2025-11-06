Opitý muž onanoval uprostred ulice v Ružinove: Na policajtov bol agresívny, skončil s podmienkou!

BRATISLAVA – Neuveriteľná scéna sa odohrala v bratislavskom Ružinove. Opitý 42-ročný muž z okresu Senica sa uprostred ulice obnažil a začal onanovať. Keď na miesto dorazila polícia, správal sa agresívne a odmietal spolupracovať. Teraz už pozná svoj trest – súd ho uznal vinným z výtržníctva.
Incident sa odohral ešte 22. októbra krátko pred 19:00 na ulici Baňšelova v bratislavskej Trnávke. Okoloidúci si všimli muža, ktorý sa uprostred cesty obnažoval a pred očami verejnosti onanoval. Pohoršení svedkovia okamžite privolali políciu.
Na miesto dorazila hliadka Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá muža zbadala so stiahnutými nohavicami. Na výzvy policajtov, aby predložil doklady, nereagoval – žiadne totiž nemal.
Mal v sebe vyše 2 promile
Keďže sa správal agresívne a odmietal spolupracovať, policajti použili donucovacie prostriedky, muža zadržali a eskortovali na oddelenie. Dychová skúška odhalila, že muž mal v krvi 2,44 promile alkoholu. Po vykonaní potrebných úkonov a vznesení obvinenia ho policajti umiestnili do cely predbežného zaistenia.
Mestský súd Bratislava I vydal teraz vydal trestný rozkaz, podľa ktorého bol obvinený Erik V. (42) uznaný vinným z trestného činu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. e) Trestného zákona. Za svoje konanie dostal šesťmesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na jeden rok.