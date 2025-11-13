ZVRHLÝ zlodej! Matúš vnikol do hostela, ukradol notebook a potom... NECHUTNÉ, čo urobil v jednej z izieb

BRATISLAVA - Polícia riešila v noci bizarný prípad. Policajti v Bratislave zadržali 29-ročného Matúša z okresu Šaľa, ktorý vnikol do hostela v centre mesta, ukradol notebook a následne sa dopustil sexuálneho deliktu. Páchateľ onanoval nad spiаcou ženou v jednej z izieb hostela, potom ušiel.
Policajná hliadka v Bratislave zasahovala krátko pred tretiou hodinou ráno v priestoroch jedného z hotelov v centre hlavného mesta, kde došlo k protiprávnemu konaniu neznámeho páchateľa. Muž poškodil vstupné dvere do hostela a z recepcie odcudzil tam umiestnený prenosný počítač.
Následne sa páchateľ presunul do jednej z hotelovových izieb, v ktorej v tom čase odpočívali dve ženy. "Následne sa presunul do jednej z izieb, kde v tom čase spali dve ženy, pričom páchateľ nad jednou z nich začal onanovať. Druhá zo žien sa zobudila, pričom muž chcel z priestorov utiecť, avšak žena sa pokúsila mu v úteku zabrániť a počas toho sa jej podarilo vyhotoviť aj fotografiu páchateľa," opisuje polícia s tým, že muž následne ušiel na neznáme miesto.
Za niekoľko hodín ho polícia chytila
Na základe slovného opisu páchateľa a fotografie, ktorú zhotovila poškodená, spozorovala v ten istý deň hliadka policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I na Poštovej ulici muža zodpovedajúceho popisu. Podozrivý bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na príslušné policajné oddelenie.
Po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I obvinenie 29-ročnému Matúšovi M. z okresu Šaľa. Muž čelí obvineniu z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody. Poškodením vchodových dverí a odcudzením notebooku vznikla celková škoda vo výške 700 eur.