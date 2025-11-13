Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

ZVRHLÝ zlodej! Matúš vnikol do hostela, ukradol notebook a potom... NECHUTNÉ, čo urobil v jednej z izieb

Obvinený Matúš M. Zobraziť galériu (2)
Obvinený Matúš M. (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Polícia riešila v noci bizarný prípad. Policajti v Bratislave zadržali 29-ročného Matúša z okresu Šaľa, ktorý vnikol do hostela v centre mesta, ukradol notebook a následne sa dopustil sexuálneho deliktu. Páchateľ onanoval nad spiаcou ženou v jednej z izieb hostela, potom ušiel.

Policajná hliadka v Bratislave zasahovala krátko pred tretiou hodinou ráno v priestoroch jedného z hotelov v centre hlavného mesta, kde došlo k protiprávnemu konaniu neznámeho páchateľa. Muž poškodil vstupné dvere do hostela a z recepcie odcudzil tam umiestnený prenosný počítač.

Následne sa páchateľ presunul do jednej z hotelovových izieb, v ktorej v tom čase odpočívali dve ženy. "Následne sa presunul do jednej z izieb, kde v tom čase spali dve ženy, pričom páchateľ nad jednou z nich začal onanovať. Druhá zo žien sa zobudila, pričom muž chcel z priestorov utiecť, avšak žena sa pokúsila mu v úteku zabrániť a počas toho sa jej podarilo vyhotoviť aj fotografiu páchateľa," opisuje polícia s tým, že muž následne ušiel na neznáme miesto. 

Obvinený Matúš M.
Zobraziť galériu (2)
Obvinený Matúš M.  (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Za niekoľko hodín ho polícia chytila

Na základe slovného opisu páchateľa a fotografie, ktorú zhotovila poškodená, spozorovala v ten istý deň hliadka policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I na Poštovej ulici muža zodpovedajúceho popisu. Podozrivý bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na príslušné policajné oddelenie.

Po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I obvinenie 29-ročnému Matúšovi M. z okresu Šaľa. Muž čelí obvineniu z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody. Poškodením vchodových dverí a odcudzením notebooku vznikla celková škoda vo výške 700 eur.

Viac o téme: OnanovanieMatúš M.Odcudzenie notebooku
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Opitý muž onanoval uprostred
Opitý muž onanoval uprostred ulice v Ružinove: Na policajtov bol agresívny, skončil s podmienkou!
Domáce
Opitý Záhorák pobúril Bratislavčanov:
Opitý Záhorák pobúril Bratislavčanov: Na ulici začal onanovať, policajtom nevyhovel
Domáce
ZVRÁTENÝ prípad z Bratislavy:
ZVRÁTENÝ prípad z Bratislavy: Tomáš (34) si stiahol nohavice a onanoval... PRIAMO na zastávke MHD!
Domáce
Šokujúce prípady zo Spišskej
Šokujúce prípady zo Spišskej Novej Vsi: Dvaja muži onanovali neďaleko detského ihriska! Všetko zachytili kamery
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lexmann v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Lexmann v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy
Roth Neveďalová v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Roth Neveďalová v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy
Kľúčovou témou je bezpečnosť a potrestanie recidívy, rokujeme s ministrom spravodlivosti, tvrdí Božik
Kľúčovou témou je bezpečnosť a potrestanie recidívy, rokujeme s ministrom spravodlivosti, tvrdí Božik
Správy

Domáce správy

FOTO Tragická dopravná nehoda pri
Tragická dopravná nehoda pri Martine: Vodič obchádzal chodkyne, zrazil sa s iným autom! Jedna zo žien neprežila
Domáce
FOTO Obvinený Matúš M.
ZVRHLÝ zlodej! Matúš vnikol do hostela, ukradol notebook a potom... NECHUTNÉ, čo urobil v jednej z izieb
Domáce
Platforma RizzBees zavádza o
Platforma RizzBees zavádza o svojej licencii: Národná banka Slovenska vydala varovanie pre investorov
Domáce
AKTUÁLNE STRAŠNÉ NEŠŤASTIE Auto pri zrážke odhodilo do 2 chodkýň: Hlásia TRAGICKÉ následky FOTO
AKTUÁLNE STRAŠNÉ NEŠŤASTIE Auto pri zrážke odhodilo do 2 chodkýň: Hlásia TRAGICKÉ následky FOTO
Martin

Zahraničné

Silné dažde spôsobili tragédiu:
Silné dažde spôsobili tragédiu: Voda zaplavila dom, zomreli dvaja seniori
Zahraničné
Výrobca Red Bull má
Výrobca Red Bull má problém: Európska komisia vyšetruje firmu pre údajné manipulácie s konkurenciou
Zahraničné
Dánsko zasiahli proruskí hackeri:
Dánsko zasiahli proruskí hackeri: Napadli štátne weby aj obrannú firmu
Zahraničné
Neuveriteľný objav: V Kanade
Neuveriteľný objav: V Kanade našli najslávnejší diamant Habsburgovcov
dromedar.sk

Prominenti

Kocúriková ukázala dcéru a
Kocúriková ukázala dcéru a Čaputová na prehliadke s mamou: Podobu nezaprú!
Domáci prominenti
Žena slávneho herca ohúrila
Žena slávneho herca ohúrila na premiére: Pozrite, vyzerala fantasticky!
Zahraniční prominenti
Lenka Filipová
Boj o život! Lenka Filipová (71) po páde zo schodov: Urgentná OPERÁCIA MOZGU!
Domáci prominenti
Zachery Ty Bryan
Hviezda seriálu Kutil Tim v problémoch: Fyzické NAPADNUTIE priateľky... Súd rozhodol rázne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Trápia vás prebdené noci?
Trápia vás prebdené noci? Tento trik od lekára funguje RÝCHLEJŠIE než počítanie ovečiek!
Zaujímavosti
FOTO Takto budeme vyzerať o
TAKTO budete vyzerať v roku 2050, ak sa neprestanete flákať: Vedci ukázali DESIVÚ realitu!
Zaujímavosti
Nádherný príbeh priateľstva až
Nádherný príbeh priateľstva až za hrob: V Krakove má sochu verný psík
dromedar.sk
Vyzerajú sladko, no môžu
Vyzerajú sladko, no môžu vám škodiť: Šokujúca pravda o JAHODÁCH! Lekár varuje, neumývajte ich pod vodou
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?

Šport

Slovensko – Kazachstan: Online prenos z kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov
Slovensko – Kazachstan: Online prenos z kvalifikácie na ME hráčov do 21 rokov
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
Napodobnil Višňovského a Cháru: Nemec prepísal históriu NHL, toto nikto pred ním nedokázal
Napodobnil Višňovského a Cháru: Nemec prepísal históriu NHL, toto nikto pred ním nedokázal
NHL
VIDEO Tlieskala celá šatňa: Slová trénera po skvelom zápase Nemca chytia za srdce každého fanúšika
VIDEO Tlieskala celá šatňa: Slová trénera po skvelom zápase Nemca chytia za srdce každého fanúšika
NHL
VIDEO Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v NHL! Jeden krajší gól ako druhý
VIDEO Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v NHL! Jeden krajší gól ako druhý
Zostrihy NHL

Auto-moto

Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Práca a voľný čas
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Aktuality
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Ovocné dezerty

Technológie

Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Android
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Správy
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Samsung
Google cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa Androidu
Google cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa Androidu
Android

Bývanie

Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie

Pre kutilov

19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Partnerské vzťahy
3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragická dopravná nehoda pri
Domáce
Tragická dopravná nehoda pri Martine: Vodič obchádzal chodkyne, zrazil sa s iným autom! Jedna zo žien neprežila
Obvinený Matúš M.
Domáce
ZVRHLÝ zlodej! Matúš vnikol do hostela, ukradol notebook a potom... NECHUTNÉ, čo urobil v jednej z izieb
Po mesiacoch trápenia prehovorila
Domáce
Po mesiacoch trápenia prehovorila matka Tomáška (†11), ktorého zabila smrtiaca améba! Hygienici majú nové informácie
Obľúbený minerálny prameň UZAVRELI!
Domáce
Obľúbený minerálny prameň UZAVRELI! Dôvodom majú byť tragické udalosti, ľudia sa BÚRIA

Ďalšie zo Zoznamu