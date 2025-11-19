Obecná polícia má dostať nové právomoci: Vodičom bude môcť dať fúkať aj zadržať vodičák!

BRATISLAVA – Obrovská zmena, akú mestská a obecná polícia nezažila celé desaťročia. Ministerstvo vnútra predstavilo nový zákon o obecnej polícii, ktorý zásadne rozširuje jej kompetencie. Najvýraznejšími novinkami sú oprávnenie kontrolovať vodičov, vykonávať dychové skúšky, zastavovať vozidlá a dokonca aj zadržiavať vodičské preukazy. Z obecných policajtov sa tak v oblasti dopravy stane omnoho silnejší hráč.
Návrh zákona, ktorý je aktuálne v pripomienkovanom konaní, úplne prepisuje fungovanie mestskej a obecnej polície. Po viac ako 30 rokoch sa ruší starý zákon a prichádza moderná verzia, ktorá reaguje na realitu v obciach – od parkovania až po bezpečnosť dopravy.
Ministerstvo vnútra priznáva, že súčasná právomoc obecných policajtov je už dávno nedostatočná. Po novom sa majú stať aktívnou súčasťou dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Súčasný zákon o obecnej polícii z roku 1991 označuje rezort za „zastaraný, neprehľadný a rozbitý novelami“.
Podľa predkladacej správy získajú obce úplne novú kompetenciu – objasňovať delikty súvisiace s požívaním alkoholu alebo návykových látok u vodičov. To je prelomová novinka, pretože doteraz mohla tieto skutky riešiť len štátna polícia.
Obecná polícia bude môcť:
- vyzvať vodiča na dychovú skúšku,
- testovať aj podozrenie na drogy,
- zakázať ďalšiu jazdu,
- riešiť celý delikt, nie len „zavolať PZ“.
Zmeny v zákone o priestupkoch a cestnej premávke umožnia obecným policajtom zadržať vodičák v prípade, že vodič jazdí pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Zadržaný preukaz následne odovzdajú príslušnému orgánu.
Zastavovanie vozidiel ako štandardný úkon
Návrh zákona dáva obecným policajtom jasné a široké oprávnenia zastavovať vozidlá. Policajt bude môcť auto zastaviť, ak:
- vodič spáchal dopravný priestupok, ktorý môže mestská polícia riešiť v blokovom konaní,
- je dôvodné podozrenie, že šofér je pod vplyvom alkoholu alebo drog,
- ide o vozidlo v pátraní,
- je potrebné zabezpečiť verejný poriadok či bezpečnosť premávky.
Obecná polícia už teda nebude len „na kontrolu parkovania“. Predkladacia správa zavádza aj novinku – možnosť vykonávať štátny odborný dozor. Ten im dáva právomoc kontrolovať ďalšie aspekty fungovania dopravy a dodržiavania zákonov priamo v teréne. Návrh zákona teraz čaká na prerokovanie v parlamente.