Opitý Záhorák pobúril Bratislavčanov: Na ulici začal onanovať, policajtom nevyhovel

BRATISLAVA - Polícia obvinila z trestného činu výtržníctva 42-ročného Erika K., ktorý v stredu (22. 10.) pred 19.00 h onanoval uprostred jednej z ulíc v bratislavskej mestskej časti Trnávka. Dychová skúška u muža potvrdila 2,44 promile. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Muža spozorovali obyvatelia mestskej časti a oznámili to telefonicky polícii. „Policajti po príchode spozorovali muža zodpovedajúceho oznámeniu, ktorý sa pohyboval s rozopnutými nohavicami. Na výzvu policajtov k predloženiu dokladu totožnosti muž nevyhovel, nakoľko ho pri sebe nemal. Nakoľko sa voči policajtom začal správať agresívne a nespolupracoval, boli voči nemu použité v súlade so zákonom donucovacie prostriedky a bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie,“ ozrejmil Szeiff. Po vykonaní potrebných úkonov a vznesení obvinenia polícia muža umiestnila do cely policajného zaistenia.