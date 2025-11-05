Predseda Národnej rady Raši prijal poľského prezidenta Nawrockého

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) prijal v stredu poľského prezidenta Karola Nawrockého. Témou stretnutia bola silnejšia parlamentná, regionálna a európska spolupráca. Informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Raši v úvode zaželal poľskému prezidentovi veľa úspechov v jeho pozícii a ocenil, že si pre svoju prvú návštevu v rámci V4 vybral práve Slovensko. „Získali ste silný mandát od ľudí a to je dôležitý signál. Pravidelný a otvorený dialóg musí zostať pilierom našich vzťahov. Slovenská republika má záujem na ďalšom rozvoji intenzívnej slovensko-poľskej spolupráce,“ uviedol Raši. Zdôraznil, že vzťahy SR a Poľska sa za uplynulé tri desaťročia výrazne zintenzívnili a susedstvo s Poľskom má strategický rozmer.
Prvá návšteva
„Chcem tiež vyzdvihnúť Poľsko ako skutočného lídra v regionálnych a nepochybne aj európskych diskusiách, najmä v otázkach obrany a bezpečnosti. Poľsko je nielen naším susedom, ale aj významným regionálnym hráčom,“ doplnil Raši. Nawrockého cesta na Slovensko je jeho prvou oficiálnou návštevou vo funkcii prezidenta v rámci regiónu V4. Na programe mal v stredu aj stretnutie s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a rokovanie s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).