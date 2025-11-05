Spolupráca V4 je kľúčovým predpokladom rozvoja SR v európskom priestore, uviedol Fico

BRATISLAVA - Spolupráca krajín V4 je kľúčovým predpokladom nášho úspešného rozvoja v európskom priestore. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to na sociálnej sieti uviedol v súvislosti s jeho stredajším stretnutím s poľským prezidentom Karolom Nawrockim.
„Vzájomný rešpekt k našim záujmom a postojom je nevyhnutný pre dobré a konštruktívne vzťahy nielen medzi Slovenskom a Poľskom, ale medzi krajinami všeobecne. Tam, kde sa nezhodujeme, sa rešpektujeme, no pri spoločných témach sa spájame, aby sme boli silnejší a úspešnejší pri dosahovaní národnoštátnych záujmov,“ podotkol Fico.
Nawrockého cesta na Slovensko je jeho prvou oficiálnou návštevou vo funkcii prezidenta v rámci regiónu V4. Na programe mal v stredu stretnutie so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim, rokovanie s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD) a premiérom Ficom.