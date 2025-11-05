Streda5. november 2025, meniny má Imrich, zajtra Renáta

Pre zákon o dlhovej brzde musí vláda znovu požiadať o dôveru, upozorňuje Progresívne Slovensko

BRATISLAVA - Vláda má mesiac a pol na to, aby ukázala, či sme ešte demokratickou krajinou, upozornilo opozičné Progresívne Slovensko (PS). Pre zákon o dlhovej brzde musí vláda Roberta Fica (Smer-SD) znovu požiadať o dôveru. Krajina, v ktorej vláda úmyselne porušuje ústavu, sa už demokratickou nazývať nemôže. Vyhlásil to člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš (PS).

„Lehota začne plynúť 22. novembra, potom majú 30 dní. Chápem, že sú z toho nervózni, lebo nevedia, či majú dôveru, ale ústava im nedáva na výber,“ zdôraznil Kišš s tým, že pre zákon o hazarde je koaličná väčšina znovu v ohrození.

„Pri znížení trestov za korupciu sa nehádajú, to im všetkým vyhovuje. Spory neprichádzajú ani pri pomoci ľuďom, tí ich nezaujímajú. Minulý rok sme tu však mali koaličnú krízu pre fleky, teraz ide o peniaze. To jediné ich zaujíma,“ dodal poslanec NR SR.

