Nová koaličná kríza na obzore: Rozhorčený Drucker a tlak na smeráckych ministrov, už tu nebudeme za žiadne HANDRY!

BRATISLAVA - Rozhodnosť koaličných partnerov vo vypätých chvíľach je niečo, čo môže priniesť aj vlnu odporu. Takú rozhodnosť predviedol aj premiér, ktorý náhle odvolal podpredsedu vlády Petra Kmeca z Hlasu. Stretlo sa to s vlnou nevôle a dokonca si už niektorí členovia začali vyskakovať. Hrozí koaličná kríza väčších rozmerov? Fotky a nálady o tom svedčia.
Šéf Smeru-SSD a predseda vlády Robert Fico odvolal podpredsedu vlády Kmeca po prevalení otáznych inovačných dotácií. Tie mali ísť aj blízkym donorom koaličného Hlasu, pričom svoj diel zodpovednosti na tom mal práve spomínaný Kmec. Podľa predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštok sa však Kmec rozhodol ešte predtým vyvodiť zodpovednosť a ponúknuť demisiu, avšak, Fico ho predbehol a jeho koniec oznámil v statuse, čo aj niektorí politológovia označili za ponižujúce voči koaličnému partnerovi.
"Premiér sa rozhodol, že urobí verejný signál, ktorý doteraz nerozumiem, čo mal ukazovať," povedal počas nedeľnej televíznej diskusie v reakcii na Ficov status šéf Hlasu.
Šéf Hlasu je po odvolaní Kmeca UKRIVDENÝ: Nech pán premiér láskavo zvolí rovnaký meter aj voči Rážovi!
Ak má skončiť Kmec, tak aj ...
Potom prišla už známa citácia predsedu koaličného Hlasu. Ten na koniec Kmeca reagoval aj v kontexte dvoch vlakových nehôd, za ktoré by podľa neho mal prebrať politickú zodpovednosť, príslušný minister, v tomto prípade narážal na nominanta Smer-SSD Jozefa Ráža a ťažké srdce mal aj na niekdajšieho odkopnutého Hlasáka Samuela Migaľa ako šéfa MIRRI. Fico však nikoho z týchto ľudí neodvolal, no Hlas sa začína búriť.
Chceme rovnaký meter
"Chceme, aby sa postupovalo rovnakým metrom, ako voči pánovi Kmecovi," povedal Šutaj Eštok s ťažkým srdcom na predsedu vlády. Navyše dodal, že je na Robertovi Ficovi, aby vyvodil istú zodpovednosť voči svojmu poradcovi a exministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi po tom, ako sa prevalila jeho komunikácia s odsúdeným pedofilom Jeffreym Epsteinom. "Ja by som si svojich poradcov asi vyberal ináč," dodal Šutaj Eštok. V tomto prípade už (a oveľa ostrejšie) žiada koniec Lajčáka vo funkcii poradcu premiéra aj predseda SNS Andrej Danko. Namiesto toho sa však Lajčák tento týždeň stal členom dozornej rady Slovnaftu.
Šutaj Eštok navyše dodal, že nerozumie, prečo premiér neakceptoval ponúknutú demisiu svojho ministra dopravy Jozefa Ráža. Túto ponúknutú demisiu už medzičasom skutočne potvrdil aj Ráž a Fico. Počas ministrovania Ráža pritom za jediný mesiac došlo už k dvom vážnym vlakovým nehodám, kde, našťastie, neprišlo k obetiam na životoch.
Búriaci sa Hlas, nie sme žiadne handry
V Hlase okrem iného podľa niektorých interných informácii údajne rastie tlak na to, aby skončili bližšie nemenovaní ministri. "My iba očakávame, že ta latka bude nastavená rovnako pre všetkých. Je tu predseda vlády - premiér Fico, ktorý musí túto latku merať rovnako pri všetkých ministroch, nie len pri ministroch Hlasu, ale rovnako musí pristúpiť rovnako aj k nominantom Smeru alebo SNS," uzavrel Šutaj Eštok. "To už nechajte na nás. Vyčkajte," dodal.
Následne si však zobral slovo Tomáš Drucker, ktorý teraz Kmeca na pár týždňov nahradí a zvolil pomerne prekvapivo tvrdší slovník voči koaličnému partnerovi.
Novinári sa preto aj logicky pýtali na to, či nie sme svedkami ďalšieho zrodu novej koaličnej krízy. "Možno áno," odpovedal prekvapivo Drucker a pridal olej do ohňa. "Pravidlá sa musia plniť a dodržiavať, nemôžeme si zase myslieť, že Hlas tu bude za nejakú handru," reagoval podráždene.
Zábery, ktoré hovoria samé za seba
Aj zo stredajších záberov z paláca bolo evidentné, že niečo visí vo vzduchu a nepríjemná nálada by sa vo vzduchu dala priam krájať.