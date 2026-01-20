PS útočí na koalíciu: Ignoruje ústavný zákon a nezvláda verejný dlh, tvrdí Kišš

BRATISLAVA - Koalícia sa rozhodla, že bude ignorovať ústavný zákon. Nevie dostať pod kontrolu verejný dlh, a tak mala bezodkladne požiadať o dôveru. Dodnes sa tak nestalo. Koaličný valec pochoval ochotu riadiť sa najdôležitejším zákonom krajiny. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Štefan Kišš k rokovaniu Výboru NR SR pre financie a rozpočet v Národnej banke Slovenska.
archívne video
Hlasovať sa podľa neho malo už na poslednej schôdzi parlamentu, keďže pravidlá dlhovej brzdy ešte na konci novembra zaviazali vládu požiadať o dôveru. „Keď sa k tomu ministri nemali, navrhol som, aby sme ich aspoň my z finančného výboru vyzvali dodržiavať ústavu,“ zdôraznil. „Je absurdné, že na toto treba uznesenie. Ešte absurdnejšie je, že túto výzvu dnes výbor odmietol. A to priamo v budove Národnej banky Slovenska, ktorej súčasný guvernér Peter Kažimír svojho času presvedčil Roberta Fica (Smer-SD), aby Smer za pravidlá dlhovej brzdy zahlasoval. Jediné, na čom tejto koalícii záleží, je udržať si vlastné fleky,“ dodal Kišš.