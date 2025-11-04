Ministerstvo pôdohospodárstva preverí informácie o nezákonnom odstrele niektorých vlkov

BRATISLAVA - Pri odstrele najmenej troch vlkov mal byť porušený zákon o poľovníctve. Ochranári preto podali podnet Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Slovenskej poľovníckej komore (SPK). Tvrdí to iniciatíva My sme les. Agrorezort reagoval, že tieto informácie preverí.
Iniciatíva priblížila, že podľa zákona o poľovníctve je lov vlka možný iba cez deň a za jasných mesačných nocí, teda v deň splnu mesiaca, ako aj tri noci pred ním a tri noci po ňom. Inak môžu poľovníci loviť zver v noci dve hodiny po západe slnka a dve hodiny pred jeho východom. „Analýzou odstrelov vlka sme zistili, že najmenej tri jedince boli pravdepodobne zastrelené v rozpore so zákonom o poľovníctve,“ povedal Marián Hletko z My sme les.
Funkcionár SPK podozrivý z nelegálneho lovu
Hletko zároveň tvrdí, že na vlka v noci strieľal aj vysoký funkcionár SPK, a to v čase, keď to zákon zakazuje. Z oficiálnych záznamov vyplýva, že vlka zastrelil 28. septembra o 21.01 h pri obci Prakovce vo Volovských vrchoch. Stalo sa to podľa iniciatívy v poľovnom revíri štátneho podniku Lesy SR. Vlk tak mal byť zastrelený v rozpore so zákonom, pretože k jeho odstrelu došlo viac ako dve hodiny po západe slnka a 21 dní po predchádzajúcom splne mesiaca, pričom nasledujúci spln mal nastať deväť dní po jeho odstrele, vysvetlila organizácia.
Poľovníci sa môžu vyhnúť trestu
„Za použitie zakázaných spôsobov lovu hrozí poľovníkom disciplinárne konanie zo strany SPK. Tá však nemusí vôbec disciplinárne zakročiť. Stačí, ak si vinník chybu prizná, konanie oľutuje a uhradí spôsobenú škodu,“ skonštatoval Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.
MPRV deklarovalo, že tieto informácie preverí a v prípade, že došlo k porušeniu zákona o poľovníctve, postúpi vec príslušným orgánom na riešenie.
Agrorezort povolil v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov prerozdelilo medzi kraje. Lov nie je povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.