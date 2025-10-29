Tajnosti okolo odstrelov vlkov: V rozpore s pravidlami mal strieľať aj vysoký funkcionár, aktivisti podávajú podnet

BRATISLAVA – Aktivisti z iniciatívy My sme les spolu s organizáciami Aevis Foundation a WWF Slovakia upozorňujú na vážne pochybenia pri love vlkov na Slovensku. Ich analýza ukázala, že pri minimálne troch prípadoch odstrelu tejto chránenej šelmy mohlo dôjsť k porušeniu zákona o poľovníctve. V jednom prípade mal dokonca nelegálne strieľať vysoký funkcionár Slovenskej poľovníckej komory.
Podľa zákona možno vlka loviť len cez deň a za jasných mesačných nocí – teda počas splnu mesiaca, ako aj tri noci pred ním a tri po ňom. V ostatných prípadoch môžu poľovníci loviť v noci iba dve hodiny po západe slnka a dve hodiny pred jeho východom.
„V oficiálnych záznamoch sa však objavujú odstrely, ktoré sa uskutočnili hlboko po západe slnka a ďaleko od splnu,“ upozorňujú ochranári. Jeden z takýchto prípadov sa mal stať 28. septembra 2025 pri Prakovciach vo Volovských vrchoch, kde vlka podľa zistení My sme les zastrelil vysoký funkcionár Slovenskej poľovníckej komory. Organizácie tvrdia, že išlo o porušenie zákona o poľovníctve, pretože lov prebehol v čase, keď to pravidlá výslovne zakazujú.
Za takéto konanie hrozí disciplinárne konanie, ktoré vedie samotná Slovenská poľovnícka komora (SPK). Problémom však podľa ochranárov je, že SPK nemusí uplatniť žiadny postih, ak si vinník chybu prizná, oľutuje ju a uhradí spôsobenú škodu.
Aktivisti zároveň kritizujú, že Štátna ochrana prírody SR aj Správa NAPANT odmietajú zverejniť presné lokality odstrelov vlkov, hoci na to nemajú zákonný dôvod. Tým podľa nich znemožňujú verejnú kontrolu a zvyšujú riziko, že k odstrelom dochádza aj v chránených územiach.
Za zistené nezrovnalosti podávajú My sme les, Aevis Foundation a WWF Slovakia podnet ministerstvu pôdohospodárstva aj Slovenskej poľovníckej komore. Zároveň tvrdia, že súčasný systém kvót nie je vedecky podložený a môže ohroziť populáciu vlkov aj v susedných krajinách.
Redakcia Topky.sk oslovila aj Slovenskú poľovnícku komoru so žiadosťou o stanovisko. Ich odpovede zverejníme hneď po doručení.