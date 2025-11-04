Slováci ZÚRIA: Každodenná a veľmi dôležitá aplikácia mala ďalší výpadok!

BRATISLAVA - Slováci a ľudia po celom svete opäť zúrili. Spoločnosť META mala totiž evidentne opäť problémy, konkrétne s četovaciou službou WhatsApp, ktorá mala 4. novembra krátko pred treťou hodinou poobede ďalší výpadok. Niektorým sa nezobrazovali vôbec žiadne správy.
Na výpadok nás upozornil jeden z čitateľov, ktorý si námatkovo otvoril četovaciu aplikáciu v internetovom prehliadači a čakalo ho nemilé prekvapenie. Po načítaní stránky pochopiteľne očakával viacero mien a správ, no nezobrazila sa ani jedna z nich. Služba ponúka len možnosť stiahnutia aplikácie.
Nateraz nie je jasné, či sa výpadok WhatsAppu týka len webových prehliadačov, alebo aj aplikácie ako takej, no je zjavné, že nejde o ojedinelý jav.
Web Downdetector totiž už krátko pred treťou hodinou poobede začal rátať násobky hlásení výpadku služby. Doteraz nie je jasné, čo za tým je a dokedy výpadok potrvá.
Hlásenie výpadkov pokračovalo vo viac ako 400 nahláseniach aj krátko po trištvrte na štyri hodiny poobede.
Aktualizované 16:57
Krátko pred piatou hodinou večer je výpadok služby Whatsapp zažehnaný. Správy sa v internetovom prehliadači opäť zobrazujú.