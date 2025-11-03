Slovenská lekárska spoločnosť žiada o urýchlenie legislatívneho procesu pri zákaze elektronických cigariet

BRATISLAVA - Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) žiada o urýchlenie legislatívneho procesu pri zákaze jednorazových elektronických cigariet. Apeluje na rezort zdravotníctva, aby v úzkej spolupráci s ministerstvom financií bezodkladne vyriešil otvorené otázky a predložil návrh zákona na rokovanie vlády SR. „Každý mesiac odkladu znamená, že ďalšie deti sa stávajú závislými,“ upozornila SLS. Informovala o tom na svojom webe.
„Od predstavenia tejto iniciatívy zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a odbornej lekárskej obce uplynulo už viac než pol roka. Napriek odbornej i verejnej podpore, vrátane širokej podpory počas medzirezortného pripomienkového konania, nedošlo k posunu v legislatívnom procese. Medzitým sa situácia medzi mladistvými na Slovensku zreteľne zhoršuje,“ uviedli vo výzve adresovanej rezortu zdravotníctva a financií.
Spoločnosť tvrdí, že lekári v ambulanciách čoraz častejšie evidujú mladých pacientov so znakmi nikotínovej závislosti, poruchami spánku, zhoršenou koncentráciou a psychickými ťažkosťami. „Podľa najnovších údajov už viac než štvrtina mladistvých vo veku 13 - 15 rokov vyskúšala elektronické cigarety alebo nikotínové vrecúška, pričom narastá podiel pravidelných užívateľov,“ zdôraznila.
Výpadok príjmov z predaja ako dôvod zdržania
SLS chápe, že jedným z dôvodov zdržania bolo riešenie výpadku príjmov z predaja týchto produktov v kontexte konsolidácie verejných financií. Upozornili však, že finančné prínosy z predaja návykových látok nikdy nemôžu prevážiť nad stratami na zdraví detí a mládeže. „Náklady na liečbu dôsledkov závislosti budú neporovnateľne vyššie ako akýkoľvek krátkodobý fiškálny efekt,“ pripomenula.
Ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) a ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) žiadajú o osobnú angažovanosť, koordináciu a zodpovedný prístup. „Ochrana zdravia detí a mladistvých pred závislosťou musí byť spoločnou prioritou zdravotníckej, finančnej aj politickej sféry,“ podotkla SLS. MZ navrhuje od budúce roka zakázať predaj ochutených nikotínových výrobkov a jednorazových elektronických cigariet. Vyplýva to z návrhu zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ktorý rezort predložil do pripomienkového konania v júni. Cieľom návrhu je obmedziť dostupnosť výrobkov a predísť vzniku závislostí u mladých ľudí. Vyhodnotenie pripomienok k navrhovanej legislatíve sa skončilo 29. októbra.