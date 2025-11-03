Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Európska centrálna banka ostáva ostražitá a necháva si otvorené všetky možnosti, uviedol Kažimír

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images, TASR/Pavel Neubaue)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Inflácia je blízko dvojpercentného cieľa, rast ekonomiky je síce slabý, ale odolný a menová politika Európskej centrálnej banky (ECB) je v neutrálnom pásme, kde ani nestimuluje, ani nespomaľuje ekonomický rast. V tejto chvíli sú riziká vyrovnané, ECB však ostáva ostražitá, bude reagovať na základe aktuálnych dát a necháva si otvorené všetky možnosti. Konštatoval to v komentári k minulotýždňovému rozhodnutiu nemeniť úrokové sadzby guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý je členom Rady guvernérov ECB.

„Sme pripravení čeliť výzvam spojeným so súčasným turbulentným vývojom. Nedávne dáta vo všeobecnosti potvrdili predpoklady z našej septembrovej prognózy. Detailný a komplexný pohľad na údaje z ekonomiky pripomína, prečo by v tejto fáze nebolo vhodné v našej ostražitosti poľaviť,“ uviedol Kažimír.

archívne video

Tlačová konferencia obhajcov guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prekvapila jadrová inflácia a rast miezd

Prekvapila podľa neho jadrová inflácia, ktorej rast sa mierne zrýchlil. Rast miezd bol tiež o niečo silnejší, ako sa očakávalo. Znovu sa objavila aj neistota súvisiaca s fungovaním dodávateľských reťazcov a cenami energií.

„Malé odchýlky od želaného kurzu - infláciu pohybujúcu sa okolo cieľa - by som však nepreceňoval a nebil predčasne na poplach. Musíme však uznať, že riziko opätovného zrýchlenia rastu cien pretrváva,“ zhodnotil guvernér NBS. Na druhej strane, trh práce už nie je taký odolný, ako býval.

Kažimír pripomenul, že na dianie vo svete naďalej vplývajú pretrvávajúce konflikty, ku ktorým sa pridalo napätie na finančných trhoch. Táto zraniteľnosť so sebou prináša významné riziká smerom nadol, a to pre infláciu aj pre ekonomický rast. Celkovo však považuje riziká pre infláciu aj ekonomiku za vyvážené.

Centrálna banka nechce zbytočne komplikovať situáciu

„V jednom som si však istý: v období takej mimoriadnej neistoty by sme sa nemali snažiť komplikovať to, čo robíme a mikroúpravami doťahovať inflačný vývoj do dokonalosti. Pri nadmernej precíznosti by mohlo hroziť, že sa centrálna banka stane sama zdrojom volatility namiesto toho, aby bola pilierom stability. Práve tú ekonomika potrebuje,“ podčiarkol guvernér.

Povinnosťou ECB je podľa neho ukotviť infláciu tam, kde to je potrebné. „Náš prístup sa preto nemení - naše rozhodnutia budú naďalej založené na dátach a budú sa prijímať na každom rokovaní bez toho, aby sme sa vopred zaviazali k čomukoľvek. To je ten najrozumnejší prístup,“ zdôraznil Kažimír s tým, že si počkajú na nové údaje, ktoré budú k dispozícii v decembri.

Zároveň avizoval, že ECB je pripravená reagovať, ak prichádzajúce dáta naznačia, že riziká silnejú a že je potrebné konať. Potrebné je pritom podľa neho ponechať otvorené dvere všetkým možnostiam. „To znamená, že náš ďalší krok - keď príde - môže byť v zásade ktorýmkoľvek smerom. Môže ísť o zníženie aj zvýšenie sadzieb. Všetko bude závisieť od vývoja a signálov, ktoré dostaneme. Automatický pilot neprichádza do úvahy,“ doplnil Kažimír.

Rada guvernérov ECB na svojom zasadnutí vo štvrtok (30. 10.) ponechala úrokové sadzby na pôvodnej úrovni, už tretí raz v rade. Kľúčová depozitná sadzba tak ostáva na 2 %.

Viac o téme: SadzbyPeter KažimírECBEurozóna
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slováci, buďte opatrní: Neoverená
Slováci, buďte opatrní: Neoverená firma láka na obchodovanie, môžete prísť o peniaze!
Domáce
Americká centrálna banka znížila
Americká centrálna banka znížila kľúčový úrok o 25 bodov na 3,75 % až 4 %
Ekonomika
Nezaplatíte kartou, nepôjdu ani
Nezaplatíte kartou, nepôjdu ani SEPA platby, IB či mobilná apka! Známa banka chystá veľkú odstávku služieb
Domáce
FOTO Firmy na Slovensku sa
Firmy na Slovensku sa vzbúrili: Známe spoločnosti odkazujú vláde, že zrušené novembrové voľno si berú SPÄŤ!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mesto Košice chce zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste a v okolí hlavnej železničnej stanice
Mesto Košice chce zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste a v okolí hlavnej železničnej stanice
Správy
Na hlavnej železničnej stanici v Košiciach otvorili nové zákaznícke centrum DPMK
Na hlavnej železničnej stanici v Košiciach otvorili nové zákaznícke centrum DPMK
Správy
Začína sa 35.ročník festivalu Mesiac fotografie
Začína sa 35.ročník festivalu Mesiac fotografie
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Meteorológovia varujú: V TOMTO okrese platia v pondelok popoludní výstrahy pred vetrom
Domáce
Prezident odcestuje na pracovnú
Prezident v utorok odcestuje na pracovnú návštevu Prahy: Stretne sa s Pavlom i Babišom
Domáce
Európska centrálna banka ostáva
Európska centrálna banka ostáva ostražitá a necháva si otvorené všetky možnosti, uviedol Kažimír
Domáce
ŠOKUJÚCI PRÍPAD Mikrobus šoféroval opitý vodič: Viezol 14 škôlkarov a učiteľku
ŠOKUJÚCI PRÍPAD Mikrobus šoféroval opitý vodič: Viezol 14 škôlkarov a učiteľku
Košice

Zahraničné

FOTO Hasiči zasahujú počas renovačných
V Ríme sa počas renovačných prác zrútila stredoveká veža: Hlásia zranených
Zahraničné
Turecký prezident Recep Tayyip
Turecký prezident vyzval moslimský svet, aby zasiahol proti násiliu v Sudáne
Zahraničné
Na snímke zástupcovia hnutí
Česká snemovňa sa schádza: Začala sa ustanovujúca schôdza, poslanci si zvolia vedenie
Zahraničné
Ilustračné foto
Medzi podozrivými z vlámania sa do Louvre je podľa prokurátorky pár s deťmi
Zahraničné

Prominenti

Známa speváčka (44) oznámila
Známa speváčka (44) oznámila tú najkrajšiu správu: Už je mamičkou!
Zahraniční prominenti
Dubayová po pôrode opäť
Dubayová po pôrode opäť v spoločnosti a Bárdyho NEHODA... Ups, čo ten mokrý FĽAK na nohaviciach?!
Domáci prominenti
Britský EXprinc Andrew tvrdo
Britský EXprinc Andrew tvrdo dopláca na ŠKANDÁL: Prišiel aj o posledný titul!
Zahraniční prominenti
Zdena Studenková priznala estetické
Zdena Studenková priznala estetické zákroky a perlila: Ľutujem ženy, ktoré na to kašlú!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Už ste videli prasa
Nový zápis v Guinnessovej knihe: VIDEO Neuveríte, čo dokáže toto prasa! Rekord, aký svet ešte nevidel
Zaujímavosti
Dvojnohé mačiatka, výkaly celebrít
Dvojnohé mačiatka, výkaly celebrít aj hlava bez lebky: Najpodivnejšie múzeum je v Londýne
dromedar.sk
Pozrite, koho sa podarilo
Tento pohľad sa naskytne len raz za život: VIDEO Neuveríte, kto sa objavil na fotopasci v slovenských horách!
Zaujímavosti
Niečo sa deje za
Niečo sa deje vo vesmíre! Malé teleso medzi Saturnom a Uránom prekvapilo vedcov: TOTO ešte nikto nevidel
Zaujímavosti

Dobré správy

Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce

Ekonomika

Štát má plán, ako zlacniť bývanie: Kto z neho získa a ako trh zmenia tisícky prázdnych bytov?
Štát má plán, ako zlacniť bývanie: Kto z neho získa a ako trh zmenia tisícky prázdnych bytov?
Kažimír: Ruka pevne na kormidle (komentár)
Kažimír: Ruka pevne na kormidle (komentár)
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!

Šport

V nominácii na Nemecký pohár nastali zmeny: Z tímu vypadol aj Hudáček, pribudne dvojica z ligy
V nominácii na Nemecký pohár nastali zmeny: Z tímu vypadol aj Hudáček, pribudne dvojica z ligy
Reprezentácia
Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Vodné športy
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Tipsport liga
Stroho a pohotovo: Najlepší legionár ligy objasnil prestupové špekulácie o odchode z Bystrice
Stroho a pohotovo: Najlepší legionár ligy objasnil prestupové špekulácie o odchode z Bystrice
Tipsport liga

Auto-moto

NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky

Kariéra a motivácia

Impostor syndróm v ére sociálnych sietí: Ako porovnávanie s inými ničí sebavedomie profesionálov
Impostor syndróm v ére sociálnych sietí: Ako porovnávanie s inými ničí sebavedomie profesionálov
Motivácia a produktivita
7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
Motivácia a produktivita
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Motivácia a produktivita
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast

Varenie a recepty

Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Zavárané orechy v mikrovlnke? Áno, ide to a rýchlejšie, než čakáte!
Zavárané orechy v mikrovlnke? Áno, ide to a rýchlejšie, než čakáte!
Rady a tipy
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov

Technológie

Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
Ak si svoj Samsung odomykal cez bočné tlačidlo, robil si to nesprávne. Takto je to rýchlejšie a šikovnejšie
Návody
WhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovať
WhatsApp pridal novú ochranu tvojich záloh. Ochráni tvoje správy aj fotky, no musíš ju najprv aktivovať
Aplikácie a hry
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Veľký výrobca smartfónov sa chystá zobrazovať reklamy na uzamknutej obrazovke. Používatelia hromžia, že to už presahuje všetky medze
Android
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
Nemecký Rheinmetall posúva laserové zbrane o krok bližšie k námornému použitiu. Najnovšia várka testov prešla na výbornú
Armádne technológie

Bývanie

Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax

Pre kutilov

Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako byť v láske autentická: 5 lekcií, ktoré menia všetko a prinesú vám do života konečne toho pravého
Partnerské vzťahy
Ako byť v láske autentická: 5 lekcií, ktoré menia všetko a prinesú vám do života konečne toho pravého
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRÁVE TERAZ Diaľničné známky
Domáce
PRÁVE TERAZ Diaľničné známky na rok 2026 sú už v predaji: Takéto sú ceny, pozor na podvody
Pokrovsk
Zahraničné
Kľúčová bitka o Pokrovsk sa zmenila na krvavé jatky! Ukrajinci hlásia boje v celom meste, Rusi prelomili líniu
So Zemanom je zle-nedobre:
Zahraničné
So Zemanom je zle-nedobre: Ďalšia hospitalizácia za krátku dobu, už prehovorí aj rodina!
Známa organizácia označila Fica
Domáce
Známa organizácia označila Fica za predátora: Tvrdý odkaz z Úradu vlády, aj médiá môžu za atentát!

Ďalšie zo Zoznamu