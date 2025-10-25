Nezaplatíte kartou, nepôjdu ani SEPA platby, IB či mobilná apka! Známa banka chystá veľkú odstávku služieb

BRATISLAVA - Inovácie si žiadajú aktualizácie a tie si zase žiadajú reštart. Týmto slovami vysvetľuje mBank odstávku svojich systémov, ktorá začne v noci zo soboty na nedeľu a bude pokračovať aj v dopoludňajších hodinách.
"Chceme všetkým našim klientom poskytovať vždy tie najlepšie možné služby, a tak jeden takýto upgrade plánujeme urobiť 26. 10. 2025 od 2:30 do 9:00 aj my. Pretože ale pôjde o väčší zásah do našich bankových systémov, nebudú počas neho fungovať niektoré naše kľúčové služby," vysvetlila banka. Pôjde hlavne o platbu kartou na internete.
Je možné, že po skončení odstávky bude potrebné aktualizovať stránku vášho internet bankingu. Urobíte tak kombináciou klávesov Ctrl+F5.
Počas odstávky nebude k dispozícii tiež:
- internet banking,
- mobilná apka,
- SEPA platby
- odosielanie a prijímanie SEPA okamžitých platieb,
- systém žiadostí o produkty,
- SMS,
- mLinka.
"Vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy. Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť. Okamžitý prístup k peniazom na vašom bežnom účte kedykoľvek a kdekoľvek by mal byť samozrejmosťou. Budeme sa snažiť všetky systémy znovu spustiť čo najrýchlejšie," dodala mBank.