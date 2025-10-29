Americká centrálna banka znížila kľúčový úrok o 25 bodov na 3,75 % až 4 %

WASHINGTON - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami uvoľnila menovú politiku druhýkrát po sebe. Menový výbor (FOMC) znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 3,75 % až 4 %. Fed okrem toho oznámil, že 1. decembra prestane znižovať svoju bilanciu, inak povedané, že zastaví takzvané kvantitatívne sprísňovanie.
Fed okrem toho oznámil, že 1. decembra prestane znižovať svoju bilanciu, inak povedané, že zastaví takzvané kvantitatívne sprísňovanie.Fed pokračoval v uvoľňovaní, ako sa očakávalo, aj napriek tomu, že nemá dostatok údajov z ekonomiky. Dôvodom je obmedzenie činnosti federálnej vlády, takzvaný shutdown.
FOMC vo svojom vyhlásení uviedol, že od augusta, keď sa prestali zverejňovať oficiálne údaje o vývoji zamestnanosti, nezaznamenal žiadnu zmenu situácie na trhu práce. „Tento rok sa rast zamestnanosti spomalil a miera nezamestnanosti mierne vzrástla, ale v auguste zostala na nízkej úrovni; najnovšie ukazovatele sú v súlade s týmto vývojom.“ Výbor však opätovne zdôraznil, že „v posledných mesiacoch vzrástli riziká poklesu zamestnanosti“.FOMC tiež zopakoval, že pri úvahách o ďalšej zmene úrokových sadzieb bude posudzovať predovšetkým nové údaje z ekonomiky, vyhliadky a rovnováhu rizík. Ekonomika podľa FOMC rastie miernym tempom a inflácia sa od začiatku roka zvýšila a zostáva na pomerne vysokej úrovni.