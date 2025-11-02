Slováci, buďte opatrní: Neoverená firma láka na obchodovanie, môžete prísť o peniaze!

BRATISLAVA – Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje verejnosť na firmu Unika Profit, ktorá podľa zistení centrálnej banky ponúka finančné služby bez potrebnej licencie. Subjekt nemá žiadne povolenie od NBS a nie je zapísaný v žiadnom z jej oficiálnych registrov.
Podľa NBS sa spoločnosť prezentuje prostredníctvom webovej stránky s názvom Škola obchodovania a aj na sociálnych sieťach, kde vystupuje pod rovnakým názvom. Ľuďom ponúka rôzne formy „vzdelávania“ a „obchodných stratégií“, no bez akéhokoľvek oficiálneho dohľadu.
„Unika Profit nemá oprávnenie, napríklad na poskytovanie investičných služieb alebo finančného sprostredkovania či finančného poradenstva,“ uvádza Národná banka Slovenska. NBS upozorňuje, že ak ľudia zveria peniaze takémuto subjektu, v prípade problémov nemajú právnu ochranu ako pri licencovaných finančných inštitúciách. Centrálna banka má totiž obmedzené právomoci voči neautorizovaným firmám, ktoré nepodliehajú dohľadu. Klienti tak riskujú, že v prípade podvodu alebo krachu prídu o svoje úspory bez možnosti náhrady.
Ako sa chrániť
Národná banka odporúča každému, kto zvažuje investovanie, aby si vždy dôkladne preveril spoločnosť, s ktorou plánuje spolupracovať. Základom je overiť si, či má daný subjekt licenciu na poskytovanie finančných služieb. To možno jednoducho zistiť na oficiálnej stránke subjekty.nbs.sk.
Pred akýmkoľvek rozhodnutím o investícii by mal človek zvážiť svoje finančné možnosti, mieru rizika, ktorú dokáže zniesť, a dôveryhodnosť spoločnosti, s ktorou uzatvára zmluvu. Dôležité je nenechať sa zlákať sľubmi o rýchlych ziskoch či „garantovaných výnosoch“, ktoré sú častým varovným signálom pri podozrivých projektoch.