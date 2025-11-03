Ministerstvo vnútra už zaregistrovalo stranu Zoroslava Kollára Právo na pravdu

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR v pondelok zaregistrovalo novú politickú stranu Právo na pravdu. Stojí za ňou právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár. Strana už figuruje v registri politických strán na webe MV. Zástupcovia strany odovzdali potrebné podpisy na registráciu ešte 10. októbra.
archívne video
Podmienkou pre vznik strany je vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. V prípade, že sa splnia všetky zákonné podmienky, rezort stranu zaregistruje. Kollárova strana odovzdala vyše 20.000 podpisov od občanov.
Na Slovensku je momentálne 55 aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí. Strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná jej výmaz z registra. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.