Tragické ráno v Bratislavskom kraji: Tri zrážky áut s chodcami, jedna žena zomrela

BRATISLAVA - Policajti v Bratislavskom kraji riešili v pondelok ráno tri zrážky vozidiel s chodcami. Pri jednej z nich chodkyňa zomrela. Pri ďalších dvoch boli chodci so zraneniami prevezení do nemocnice. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že nehody sa vyšetrujú.
K prvej nehode došlo okolo 5.30 h na ceste I/61 vo Veľkom Bieli. Tá si vyžiadala jednu obeť. Päťdesiatšesťročná chodkyňa utrpela pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahla. Ďalšia nehoda sa stala približne o 6.00 h na Mokrohájskej ulici v Bratislave pri zastávke mestskej hromadnej dopravy smer Patrónka. „Podľa doposiaľ zistených informácií tam došlo k zrážke chodca a nákladného vozidla. Šesťdesiatosemročný chodec bol so zraneniami prevezený do nemocnice na ošetrenie,“ priblížila hovorkyňa.
Ďalšiu nehodu policajti riešili na bratislavskej Račianskej ulici na úrovni železničnej stanice Vinohrady v smere na Pezinok. „Došlo tam k zrážke chodca a motorového vozidla. Päťdesiatdeväťročná chodkyňa bola so zraneniami prevezená do nemocnice na ošetrenie,“ dodala Šimková.