Spomíname na zosnulých: Polícia apeluje na vodičov, aby boli počas Dušičiek obozretní

BRATISLAVA - Polícia prijme počas Sviatku všetkých svätých preventívne opatrenia. V teréne bude viac hliadok ako bežne. Na vodičov zároveň apeluje, aby dodržiavali predpisy a venovali zvýšenú pozornosť chodcom, ktorých bude nielen pri cintorínoch viac.Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Čas pokoja a úcty

„Sviatok všetkých svätých je časom pokoja a úcty, preto je dôležité, aby všetci účastníci cestnej premávky prejavili ohľaduplnosť a trpezlivosť. S cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky bude v tomto období viac policajtov v teréne dohliadať tak na bezpečnosť, ako aj na plynulosť cestnej premávky v okolí cintorínov, kostolov i nákupných centier,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.

Ako Vilhanová pripomenula, napriek preventívnym opatreniam a kampaniam začal počet tragických nehôd na slovenských cestách stúpať. Polakovič podotkol, že každá dopravná nehoda je zložitá i pre samotných zasahujúcich policajtov. „Medzi najťažšie chvíle našej práce patria situácie, keď prídeme na miesto nehody, vidíme rozbité autá, detskú sedačku a ticho, ktoré je ohlušujúcejšie ako sirény. Musíme zaklopať na dvere a oznámiť, že ich milovaný sa už nikdy nevráti. V jedinej sekunde nerozvážnosti sa môže zničiť celý život. Správajme sa tak, aby sa každý mohol bezpečne vrátiť domov,“ uzavrel.

Obdobie Dušičiek umožňuje symbolicky sa vrátiť k zosnulým i vlastným pocitom

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú pre mnohých ľudí obdobím, ktoré prirodzene otvára tému straty a pominuteľnosti. Tieto dni symbolicky umožňujú obrátiť pozornosť k zosnulým i vlastným emóciám. Mnohí môžu mať pocit, že sa „vracajú späť“ do obdobia hlbokého smútku. V skutočnosti však ide o cyklické spracovávanie, ktoré pomáha našej psychike integrovať prežitú bolesť a zachovať si emocionálny kontakt s tým, koho sme stratili. Pre TASR to uviedli z Ligy za duševné zdravie.

„V týchto dňoch plných spomienok sa nám otvára priestor pre uvedomenie si zmyslu bytia, ako nás naši blízki ovplyvnili, čo sme sa od nich naučili, aké hodnoty či postoje nám zanechali. Takto sa vzťah k nim mení: z prítomnosti v realite na prítomnosť v našej vnútornej skúsenosti. Práve tento vnútorný dialóg pomáha, aby smútok prešiel z bolesti na vďačnosť,“ doplnila liga. Podotkla, že pre ľudí, ktorí stratili blízkeho len nedávno, môže byť prvá návšteva cintorína veľmi silná a emočne náročná. Je preto podľa nej v poriadku, ak sa objavia slzy, úzkosť alebo prázdnota. „Smútok potrebuje priestor, aby sa mohol spracovať. Pomáha, ak človek nejde sám - prítomnosť blízkej osoby, ticho a možnosť byť spolu v týchto chvíľach majú veľký terapeutický význam,“ vysvetlili odborníci.

Pocity hnevu, viny či nedopovedané slová

Objaviť sa podľa nich môžu aj pocity hnevu, viny či nedopovedané slová. Ich prijatie je často dôležitým krokom k vnútornému zmiereniu. „Často radíme napísať list zosnulému - nie preto, aby ho niekto čítal, ale preto, že pomenovanie nevysloveného má očistný účinok,“ ozrejmila liga. Zároveň sa pri spomienkach otvára priestor na uvedomenie si zmyslu bytia, ako nás blízki ovplyvnili, čo sme sa od nich naučili a aké hodnoty či postoje nám zanechali. „Takto sa vzťah k nim mení - z prítomnosti v realite na prítomnosť v našej vnútornej skúsenosti. Práve tento vnútorný dialóg pomáha, aby smútok prešiel z bolesti na vďačnosť,“ priblížili odborníci.

Upozornili, že ak smútok pretrváva dlhšie než niekoľko mesiacov a výrazne zasahuje do každodenného fungovania, ak človek stráca záujem o bežné aktivity, má problémy so spánkom, pociťuje trvalú prázdnotu či beznádej, je vhodné vyhľadať odbornú pomoc. „Smútenie má síce prirodzený priebeh, ale nie vždy prebieha spontánne. Niektorí ľudia sa 'zaseknú' v jednom z jeho štádií a potrebujú sprievod, aby sa mohli pohnúť ďalej,“ dodala liga.

MsP opätovne pripomína vyššie riziko kriminality

Počas dušičkového obdobia a s vyšším počtom návštevníkov na cintorínoch a v ich okolí stúpa riziko drobnej kriminality či nehôd pri manipulácii s ohňom. Mestská polícia (MsP) v Bratislave preto pripomína obozretnosť a dodržiavanie základných pravidiel bezpečnosti. Rady, ako sa chrániť či ako predísť požiarom, približuje na sociálnej sieti. „Každoročne sa na cintorínoch v tomto období stretávame s drobnými požiarmi alebo aktivitou zlodejov, ktorí využívajú chvíľkovú nepozornosť pozostalých, napríklad pri úprave hrobov,“ konštatuje mestská polícia.

Návštevníci by mali mať osobné veci stále pri sebe a nemali by ich nechávať bez dozoru ani počas úprav hrobových miest. Rovnako by ich nemali, spolu s hodnotnými predmetmi, nechávať viditeľne v autách. Pred odchodom z auta sa treba vždy presvedčiť, že je zamknuté. Vyššiu sumu peňazí a cennosti by mali nechať doma. Myslieť treba aj na prevenciu pred požiarmi. Pri skrášľovaní hrobov treba dávať pozor na horiace sviečky. Umiestniť ich treba zároveň do svietnikov a na bezpečnú vzdialenosť od vencov, ozdôb, kvetov či iného horľavého materiálu. Zabúdať netreba ani na upevnenie dekorácií a vencov, aby ich vietor neodfúkol, alebo aby neprevrhli sviečky. „Deti nenechávajte manipulovať s ohňom a majte ich vždy pod dohľadom,“ podotýka mestská polícia.

Na cestu na cintoríny odporúča využiť spoje mestskej hromadnej dopravy, ktoré sú v tomto období posilnené. Ak už návštevníci prídu autom, mali by byť pripravení na to, že parkovacie miesta v okolí pietnych miest môžu byť obsadené. V takom prípade odporúča napríklad využiť záchytné parkoviská, ktoré sú pod dohľadom mestského kamerového systému a je možné sa z nich na cintoríny prepraviť spojmi MHD. Zabúdať netreba ani na zákaz parkovania áut na chodníkoch, rešpektovaním pravidiel sa návštevníci vyhnú pokutám.

