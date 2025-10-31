Nákladné autá môžu jazdiť v sobotu aj počas sviatku: Polícia udelila časovú výnimku

BRATISLAVA - Polícia povolila výnimku na jazdu nákladných áut počas soboty (1. 11.). Výnimka platí len v obmedzených časoch, a to od polnoci do 10.00 h a následne od 20.00 do 24.00 h. Vyhovela tak žiadosti Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky Česmad Slovakia. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách prvej triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty je na území Slovenskej republiky,“ spresnila polícia.
Zároveň upozornila, že povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.