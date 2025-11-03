Tragédia v Indii! Po zrážke autobusu s kamiónom si nešťastie vyžiadalo najmenej 20 obetí

HAJDARABÁD - Prinajmenšom 20 ľudí zahynulo v pondelok skoro ráno na juhu Indie po zrážke kamióna naloženého štrkom s autobusom. Približne rovnaký počet ľudí utrpel zranenia. Informuje o tom agentúra AP.
Autobus, ktorý prevážal asi 70 cestujúcich, bol na ceste do mesta Hajdarabád na juhu krajiny, keď do neho v blízkosti mestečka Čevella narazilo nákladné auto idúce z opačného smeru, povedal agentúre AP miestny úradník. V nedeľu neskoro večer narazil do zaparkovaného nákladného auta minibus v štáte Radžastan na západe Indie. Nehoda si vyžiadala najmenej 15 obetí vrátane vodiča a ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia.
Vysokopostavený policajný dôstojník Kundan Kánwaria povedal, že vodič sa pokúšal predísť iné vozidlo, ale narazil do nákladného auta zaparkovaného na ceste v opačnom smere. V Indii nie je nezvyčajné, že vozidlá - najmä kamióny - parkujú náhodne na cestách značného dopravného významu, často bez výstražných svetiel alebo reflexných prvkov. Takto zle značené odstavené vozidlá predstavujú vážne riziko pre vodičov a v posledných rokoch viedli k viacerým smrteľným nehodám.