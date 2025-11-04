Podnikateľom štát klepol po prstoch: Koniec odkazov o platbách len v hotovosti, nová povinnosť ich ZVALCUJE!

BRATISLAVA - Príchod nových technológii na pole platenia finančných prostriedkov je pre niektorých vítanou zmenou, no ich pevné nastoľovanie nie každý víta. Podnikatelia totiž dávali zákazníkom možnosť platiť výhodnejšiu sumu, ak zvolia hotovosť. Za všetko môže transakčná daň, no od jari už nebudú mať na výber.
O nutnej povinnosti o platbách QR kódom alebo telefónom pre podnikateľov informovala televízia TA3. Táto povinnosť pre podnikateľov nastúpi už v marci 2026. Vec sa má totiž tak, že Finančná správa SR zavádza aj formou schválených zákonov od jari povinnosť podnikateľom poskytovať svojim zákazníkom platbu QR kódom alebo telefónom.
Ak túto možnosť zákazníkom nesprístupnia riskujú zákonný postih. Problémom je, že podnikatelia si platbu v hotovosti nevyberali len tak z plezíru. Dotlačila ich do toho novozavedená transakčná daň, ktorá ich pripravuje o ďalšie peniaze.
Výsledok transakčnej dane je podľa odborníkov PREPADÁK: Pochybná konsolidácia, z plánovanej sumy je asi polovica!
Buď mobil alebo QR kód
Od marca však už budú Slováci mať možnosť aj v obyčajnom bufete zaplatiť napríklad prsteňom či mobilom. Všetci obchodníci majú zákonne uloženú povinnosť poskytnúť možnosť bezhotovostnej platby. Môžu tak urobiť cez klasický terminál s kartou, alebo QR kódom. Podnikatelia sa však sťažujú a upozorňujú, že štát nedemonštroval stopercentnú funkčnosť takéhoto systému.
Je jedno, čomu ste zasvätili svoje podnikanie. Či už ste majiteľ kaviarne, pizzérie alebo kaderník, budete musieť túto možnosť bezhotovostnej platby zaviesť do svojej prevádzky. Ministerstvo financií túto skutočnosť totiž zaviedlo v rámci svojho kontroverzného konsolidačného balíka. Kamenickovci tak chcú zo systému odstrániť alebo aspoň eliminovať šedú ekonomiku. Sľubujú si od toho zisk až 14 miliónov eur pre štát.
Podľa Finančnej správy SR ide všetko podľa plánu. "Riešenie je aktuálne v plne funkčnom systéme a bolo bezplatne poskytnuté výrobcom pokladničných systémov na Slovensku," tvrdia v stanovisku.
Očakávané dôsledky - drahšie služby
Dôsledky toho, prečo podnikatelia doteraz volili platbu v hotovosti je prostý. Nové dôsledky konsolidácií, ktoré okrem iného priniesli "výdobytky" akou je transakčná daň. Práve toto ustavičné účtovanie každého bankového prevodu priviedlo niektorých podnikateľov do úzkych, a to až tak, že sa začali objavovať početné odkazy na dverách prevádzok.
Dá sa teda predpokladať, že s príchodom jari zrejme aj po januárovom začiatku tretieho kola konsolidácie príde ešte ďalšie zvýšenie cien, a to pre elimináciu možnosti platby v hotovosti. Priplatíme si tak zrejme u niektorých opravárov bicyklov, kľúčiarov, holičov či iných drobných podnikateľov s menšími prevádzkami.