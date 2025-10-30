Páchateľ okradol seniorku na zastávke MHD v Bratislave: Polícia ho hľadá

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti pátrajú po páchateľovi, ktorý ešte 20. septembra okradol seniorku na zastávke MHD Centrum v smere na Hurbanovo námestie v Bratislave. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti prvého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že 20. septembra 2025 krátko pred 21.45 h pristúpil k poškodenej sediacej na lavičke zástavky MHD Centrum v smere na Hurbanovo námestie v Bratislave, pričom jej z kabelky odcudzil peňaženku s obsahom osobných dokladov, ako aj finančnej hotovosti vo výške 900 eur,“ napísali policajti.
Polícia pátra po totožnosti osoby na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osoby, o jej súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.