TRAGICKÁ dopravná nehoda: Dôchodca z Popradu (†64) neprežil zrážku s osobným vozidlom, vodič bol ešte STARŠÍ!

Vozidlo viedol 83-ročný vodič Zobraziť galériu (2)
Vozidlo viedol 83-ročný vodič (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
POPRAD - Dopravná nehoda v Poprade, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní na Hodžovej ulici, si vyžiadala život 64-ročného chodca. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove.

"Muž utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vozidlo viedol 83-ročný vodič, ktorý bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania," uviedla polícia.

 

Vodičov aj chodcov polícia vyzvala, aby boli pri pohybe na cestách mimoriadne opatrní, najmä v podvečerných hodinách, keď sa zhoršuje viditeľnosť. "Používanie reflexných prvkov môže v takýchto prípadoch zachrániť život," zdôraznila polícia.

