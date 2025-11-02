Nedeľa2. november 2025, dnes je Pamiatka zosnulých,

Smutný incident na trnavskom cintoríne: Pamätník nenarodeným deťom poškodil požiar

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TRNAVA - Pamätník nenarodeným deťom, ktorý sa nachádza na trnavskom cintoríne na Kamennej ceste, poškodil požiar. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová s tým, že hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať.

„Umelecké dielo nadránom kompletne podľahlo požiaru. Dnešný modlitbový sprievod k Pamätníku nenarodeným deťom bude mať mimoriadne smutnú emóciu,“ priblížil na sociálnej sieti jeden z iniciátorov projektu pamätníka Rastislav Mráz.

Pamätník slávnostne odhalili v decembri 2022. O jeho postavenie sa tri roky usilovalo združenie Naše MesTTo. Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Dieťa bolo zhotovené z priesvitného materiálu - symbolu večnosti.

Viac o téme: Pamätník nenarodeným deťom
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Tragick´výbuch a následný požiar
TRAGÉDIA na severozápade Mexika: VÝBUCH a následný POŽIAR pripravili o život desiatky ľudí! Zahynuli najmenej 4 deti
Zahraničné
Turecký súd odsúdil jedenástich
Turecký súd odsúdil jedenástich ľudí na doživotie za tragický hotelový požiar s desiatkami obetí
Zahraničné
FOTO Horel autoservis v bratislavskej
Horel autoservis v bratislavskej Vrakuni: Požiar spôsobil škodu za 20-tisíc eur
Domáce
Zatiaľ nevieme, či požiar
Zatiaľ nevieme, či požiar v rafinérii Százhalombatta bola nehoda či útok, uviedol Orbán
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Národné obranné sily ich hlboko poznačili: Jozef a Matej opísali svoju skúsenosť s výcvikom! Radikálny krok po absolvovaní
Národné obranné sily ich hlboko poznačili: Jozef a Matej opísali svoju skúsenosť s výcvikom! Radikálny krok po absolvovaní
Správy
Asistent trénera Prešova Erik Havrila: Výsledok nezodpovedá priebehu zápasu
Asistent trénera Prešova Erik Havrila: Výsledok nezodpovedá priebehu zápasu
Futbal
Tréner Žiliny Pavol Staňo: Myslím, že naša sila je práve v tom, že dokážeme premieňať gólové šance
Tréner Žiliny Pavol Staňo: Myslím, že naša sila je práve v tom, že dokážeme premieňať gólové šance
Futbal

Domáce správy

Smutný incident na trnavskom
Smutný incident na trnavskom cintoríne: Pamätník nenarodeným deťom poškodil požiar
Domáce
Národné obranné sily ich
Národné obranné sily ich hlboko poznačili: Jozef a Matej opísali svoju skúsenosť s výcvikom! Radikálny krok po absolvovaní
Domáce
Po Sviatku všetkých svätých
Po Sviatku všetkých svätých zostávajú na cintorínoch tony odpadu: TOTO je najväčším problémom!
Domáce
Pamiatka zosnulých v evanjelickej cirkvi: Ako si evanjelici pripomínajú svojich blízkych
Pamiatka zosnulých v evanjelickej cirkvi: Ako si evanjelici pripomínajú svojich blízkych
Bratislava

Zahraničné

Izrael hrozí zintenzívnením útokov
Izrael hrozí zintenzívnením útokov proti Hizballáhu na juhu Libanonu
Zahraničné
DESIVÝ útok nožom vo
DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Polícia nevylúčila útok teroristov
Zahraničné
FOTO Tragick´výbuch a následný požiar
TRAGÉDIA na severozápade Mexika: VÝBUCH a následný POŽIAR pripravili o život desiatky ľudí! Zahynuli najmenej 4 deti
Zahraničné
Dmitrij Peskov
Stretnutie Trump-Putin sa dá zorganizovať rýchlo: Teraz ale nie je nutné, tvrdí Kremeľ
Zahraničné

Prominenti

Boľavé rany, ktoré sa
Boľavé rany, ktoré sa nedajú vyliečiť: Títo prominenti pochovali svoje deti veľmi skoro
Domáci prominenti
PONÍŽENÁ na obrazovkách, ale:
PONÍŽENÁ na obrazovkách, ale: Markizáčka si v realite prešla PEKLOM... Boj o život!
Domáci prominenti
Princezna ze mlejna po
Princezna ze mlejna po 30 rokoch: Aha, ako dnes vyzerá krásna Eliška!
Zahraniční prominenti
Monika Beňová
Monika Beňová sa pochválila krásnymi fotkami dcéry: Fúha, a KDE sa tam VZAL tento záber?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chrípka vás zrazila do
Chrípka vás zrazila do postele? Nepotrebujete drahé lieky: Tieto domáce triky SKUTOČNE zaberajú
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Najslávnejší vedec sveta prehovoril o viere: Hawking odhalil, čo si NAOZAJ myslel o Bohu! Slová, ktoré vám nedajú spať
Zaujímavosti
Muž si do tela
Zábava sa zmenila na hrôzu: Muž si vložil do tela 15 vajec! NEUVERITEĽNÉ, kam si ich strčil... skončil na operačnom stole
Zaujímavosti
99 % infarktov a
99 % infarktov a mŕtvic súvisí so štyrmi rizikovými faktormi, hovorí výskum
vysetrenie.sk

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?
Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?

Šport

VIDEO Noc v NHL plná Slovákov: Gól Slafkovského, bod Fehérváryho a prehry Honzeka s Dvorským
VIDEO Noc v NHL plná Slovákov: Gól Slafkovského, bod Fehérváryho a prehry Honzeka s Dvorským
NHL
Ďalší totálny debakel! Slovensko doslova zničilo súpera a smeruje na európsky šampionát
Ďalší totálny debakel! Slovensko doslova zničilo súpera a smeruje na európsky šampionát
ME v hádzanej
Mimoriadne dôležitá správa pre slovenský futbal: Samotný výsledok je až na druhom mieste
Mimoriadne dôležitá správa pre slovenský futbal: Samotný výsledok je až na druhom mieste
Serie A
Parádna reklama pre slovenský šport: Obrovský úspech na šampionáte, oslavujeme medailu
Parádna reklama pre slovenský šport: Obrovský úspech na šampionáte, oslavujeme medailu
Bojové športy

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Získaj prácu
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Trendy na trhu práce
Microstress: malé stresory, ktoré neviditeľne ničia vašu energiu v práci
Microstress: malé stresory, ktoré neviditeľne ničia vašu energiu v práci
Pracovné prostredie
Digitálna únava: Prečo nás neustála online komunikácia vyčerpáva a znižuje produktivitu
Digitálna únava: Prečo nás neustála online komunikácia vyčerpáva a znižuje produktivitu
Prostredie práce

Varenie a recepty

15 najlepších vianočných receptov na nepečené dezerty, ktoré vás uchvátia rýchlosťou a jednoduchosťou.
15 najlepších vianočných receptov na nepečené dezerty, ktoré vás uchvátia rýchlosťou a jednoduchosťou.
Nepečené čokoládové trubičky s karamelovým krémom. Chrumkavé vydržia celé Vianoce.
Nepečené čokoládové trubičky s karamelovým krémom. Chrumkavé vydržia celé Vianoce.
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov

Technológie

Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Máš Samsung a fotky sa ti robia pomaly? Vypni túto funkciu a uvidíš rozdiel. Fotky budeš mať rýchlejšie a reálnejšie
Návody
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Android
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Armádne technológie
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Armádne technológie

Bývanie

Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň

Pre kutilov

Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Raňajky, ktoré brzdia metabolizmus: Odborník odhalil skryté kombinácie, ktoré vám spôsobujú priberanie
Chudnutie a diéty
Raňajky, ktoré brzdia metabolizmus: Odborník odhalil skryté kombinácie, ktoré vám spôsobujú priberanie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
DESIVÝ útok nožom vo
Zahraničné
DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Polícia nevylúčila útok teroristov
Autobus Dopravného podniku Bratislava
Domáce
NEBEZPEČNÁ jazda MHD počas rannej špičky: Vodič jazdil po Bratislave s OTVORENÝMI dverami! Na palube boli aj deti
Tragick´výbuch a následný požiar
Zahraničné
TRAGÉDIA na severozápade Mexika: VÝBUCH a následný POŽIAR pripravili o život desiatky ľudí! Zahynuli najmenej 4 deti
Slováci, buďte opatrní: Neoverená
Domáce
Slováci, buďte opatrní: Neoverená firma láka na obchodovanie, môžete prísť o peniaze!

Ďalšie zo Zoznamu