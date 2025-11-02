NEBEZPEČNÁ jazda MHD počas rannej špičky: Vodič jazdil po Bratislave s OTVORENÝMI dverami! Na palube boli aj deti

BRATISLAVA - V hlavnom meste nastala počas každodenného ranného zhonu veľmi nebezpečná situácia, ktorá mohla skončiť tragicky. Vodič jednej z bratislavských liniek jazdil s otvorenými dverami. Spoj navyše práve smeroval na zastávku jednej zo základných škôl. Mnoho detí sa pripravovalo vystúpiť.
Vodič bratislavskej MHD nebude na začiatok tohto týždňa spomínať v dobrom. Autobus linky 98 v smere na zastávku Základná škola Budatínska totiž premával v pondelok 27. októbra počas rannej špičky s otvorenými dverami. Mnoho detí sa už pripravovalo vystúpiť.
Jeden zo žiakov (13) natočil túto riskantnú jazdu na video, ktoré doma ukázal rodičom. Tí mali podľa TV JOJ kontaktovať Dopravný podnik Bratislava (DPB).
"Autobus bol plný ľudí a šofér sa neunúval zatvárať dvere. Kľudne letel s otvorenými dverami po ceste, na ľudí kašlal. Túto jazdu považujem za absolútne neprijateľnú a obzvlášť nebezpečnú," vyjadril sa jeden zo sledovateľov.
Dopravný podnik reaguje
DPB po prijatí spomínanej nahrávky začal ihneď konať. "Môžeme potvrdiť, že v uvedenej veci sme prijali podnet od cestujúceho, pričom ihneď po jeho spracovaní sme dali vozidlo stiahnuť z premávky," uviedol hovorca DPB Jozef Vozár.
Následná technická kontrola odhalila príčinu problému. "V dôsledku mechanického poškodenia štvrtých dverí tohto autobusu zatiaľ nezistenou treťou osobou došlo aj k situácii, keď otvorené dvere nevyslali korektný signál pre elektrickú bezpečnostnú brzdu," vysvetlil Vozár.
Vodič mal ihneď zastaviť
Dopravný analytik Jozef Drahovský upozorňuje, že zodpovednou osobou je v takejto situácii výdy výhradne vodič. Ten má podĺa neho sledovať nastupujúcich a vystupujúcich a skontrolovať, či sa dvere na vozidle zatvorili. V opačnom prípade nesmie opustiť danú zastávku. "Ak si to nevšimne, nesie za to plnú zodpovednosť," dodáva analytik.
Pokiaľ sa porucha objaví počas jazdy, vodič MHD má podľa Drahovského zastaviť na bezpečnom mieste, aby neohrozil cestujúcich.