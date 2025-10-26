Vráťte sa v ČASE: Pohľad na starú autobusovú stanicu v Bratislave berie dych, zmena prebiehala veľmi rýchlo

Len pred necelými dvadsiatimi rokmi to na stanici vyzeralo úplne inak. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Štefan Puškaš)
BRATISLAVA - Príchod nových technológií do oblasti dopravy a marketingu spôsobil, že isté zaužívané inštitúcie prešli zmenou. Výnimkou nie je ani autobusová stanica na Nivách v Bratislave, ktorá sa poriadne zmenila. Zaspomínajte si na jej starú verziu cez fotky.
Pamätníci si iste spomenú na rok 2008, kedy to ešte v priestoroch starej autobusovej stanice vyzeralo takto:
(Zdroj: TASR/Štefan Puškaš)
Cestujúci sa zhromažďovali v malom vestibule, kde sa okrem iného nachádzal aj eskalátor a tam čakali na svoje prestupy či spoje.
Situácia bola odlišná aj na vonkajšej strane stanice, kde sa nachádzala zastávka MHD. Pred budovou stanice sa nachádzali aj menšie predajné stánky.
(Zdroj: TASR/Štefan Puškaš)
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
Zdroj: {{ question.image_resource }}
Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }}
Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }}
{{ question.text }}
Zdroj: {{ question.image_resource }}
{{ poll.rating_worst}}
{{ poll.rating_best}}
{{ poll.rating_best}}
{{ poll.rating_worst}}
Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }}
Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
Zdroj: {{ question.image_resource }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×
(Zdroj: TASR/Štefan Puškaš)
Viac archívnych fotografii nájdete v galérii:
Galéria: Stará autobusová stanica
A takto vyzerá autobusová stanica na Nivách od roku 2023:
Otvorenie novej autobusovej stanice Nivy (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
Otvorenie novej autobusovej stanice Nivy (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
Otvorenie novej autobusovej stanice Nivy (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)