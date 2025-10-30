Vodiči, spozornite! Na D2 v smere do Bratislavy skončilo nákladné auto mimo cesty

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Vo štvrtok ráno je obmedzená doprava na diaľnici D2 v smere z Malaciek do Bratislavy. Neprejazdný je pravý jazdný pruh, na 34. kilometri diaľnice totiž skončilo nákladné motorové vozidlo mimo vozovky. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia.
„V súvislosti s touto škodovou udalosťou sú v danom úseku dopravnými policajtmi a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru vykonávané potrebné úkony,“ napísali policajti. Vodičov vyzvali k trpezlivosti a k zvýšenej opatrnosti pri prejazde týmto úsekom.