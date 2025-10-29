Tunel Višňové a obchvat Ružomberka by mohli byť otvorené začiatkom budúceho roka, uviedol minister Ráž

VIŠŇOVÉ – Rozhodnutie v medzinárodnej arbitráži, ktoré sa týka ukončenia zmluvy s pôvodným zhotoviteľom tunela Višňové, má padnúť na začiatku budúceho roka. Po výjazdovom rokovaní vlády vo Višňovom, ktorá sa zaoberala aj termínom sprejazdnenia dokončeného diaľničného tunela, to uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
„Uskutočnili sa nejaké záverečné konania v tej arbitráži, máme predpoklad, ako sa to asi skončí,“ uviedol Ráž. O predpokladanom výsledku je podľa jeho slov informované aj ministerstvo financií. „Niečo to Slovensko bude stáť, arbitráž však argumentačne vyšla pre Slovensko veľmi pozitívne,“ vyhlásil minister. Naznačil, že arbitráž sa priklonila k argumentom slovenskej strany i vzhľadom na prístup druhej strany nadhodnocovať veci vo svoj prospech. „Oni stále špekulovali v každej položke, vymýšľali si veci a tá arbitráž to vidí,“ dodal.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v marci 2019 ukončila zmluvu s pôvodným zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Následne diaľničiari začali s prípravou verejného obstarávania na nového zhotoviteľa, ktorým sa stala spoločnosť Skanska. NDS s talianskym konzorciom v súvislosti s ukončeným kontraktom vstúpila do medzinárodnej arbitráže.
Obchvat Ružomberka by mohol byť otvorený v marci budúceho roka
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, ktorej súčasťou je aj obchvat Ružomberka, by mohol byť spustený do prevádzky v marci budúceho roka. Po stredajšom zasadnutí vlády to povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že ide o optimálny variant, no nevylúčil ani ďalšie možné posunutie termínu až na máj 2026. Dôvodom odkladu otvorenia diaľnice je zosuv pôdy.
Minister sa dotkol aj ďalšieho nedostavaného úseku diaľnice z Bratislavy do Košíc, a to Turany - Hubová. Na tento úsek je vyhlásené verejné obstarávanie. „Je to komplikovaná súťaž, ale postupne sa to hýbe dopredu. Čiže tam tiež predpokladám, že to bude zazmluvnené niekedy v priebehu budúceho roka,“ priblížil minister.
Úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov a jeho súčasťou je 19 mostov a tri križovatky. Súčasťou stavby je aj tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc.