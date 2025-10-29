Výjazdové rokovanie vlády v obci Višňové je dobre pripravené, uviedol premiér

BRATISLAVA/VIŠŇOVÉ - Výjazdové rokovanie vlády v stredu v obci Višňové (okres Žilina) je dobre pripravené. Kabinet vyčlenil približne 1,8 milióna eur na malé projekty, ktoré obce v okresoch Žilina a Bytča potrebujú. Pred rokovaním to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Verí tiež, že minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) bude mať viac informácií o dátume spustenia tunela Višňové.
Predseda vlády zároveň odmieta obraz, ktorý šíri opozícia, že na Slovensku „skapal pes“ a ľudia umierajú od hladu. „Odmietam nihilizáciu, pretože to sú reči, ktoré škodia tejto krajine. (...) Bol by som rád, keby aj dnešné rokovanie potvrdilo, že Slovensko sa rozvíja s chybami, ktoré sú typické pre krajiny, ktoré prešli náročným transformačným obdobím. Myslím si, že sme krajina, ktorá je úspešná,“ poznamenal.