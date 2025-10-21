Dobrá správa: Na Slovensku by malo byť zrekonštruovaných približne 575 mostov

BRATISLAVA - Na Slovensku by malo dôjsť k rekonštrukcii približne 575 mostov prostredníctvom PPP projektov. Rekonštrukcia by mala trvať päť rokov a nasledovať by mala 30-ročná údržba. Výsledky ukončenej štúdie oznámil v utorok na tlačovej konferencii minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý považuje obnovu mostov za podstatný impulz pre stav domácej ekonomiky.
„Riešenie, ktoré sme ponúkli, spája sily súkromného a verejného sektora. Ale hlavne vytvára pozitívny multiplikačný efekt na ekonomiku Slovenska, pretože priťahuje súkromné peniaze, ktoré sa investujú do verejnej infraštruktúry,“ povedal Ráž. „Hovorili sme, že optimistický scenár je niekde okolo 800, ten pesimistický bol 150. 575 mostov sa ukazuje zo štúdie, že je realizovateľných,“ skonštatoval.
Výsledný počet zrekonštruovaných mostov bude podľa ministra závisieť ešte od súťažného dialógu. Číslo 575 by sa mohlo zmeniť ešte o približne 10 % smerom nadol či nahor. V tejto súvislosti Ráž upozornil, že zoznam konkrétnych mostov nie je ešte finálny a môže sa zmeniť vzhľadom na verejnú súťaž. Tá by mala byť medzinárodná, pričom tender by mal byť vyhlásený v európskom vestníku.
Odhadovaná ročná platba
Odhadovaná ročná platba za dostupnosť je vyčíslená na 86,3 milióna eur. „Upozorňujem, že táto cena je stresovaná na maximálnu možnú mieru,“ povedal Ráž. Šéf rezortu však dúfa, že vysúťažená výsledná suma bude nižšia. Materiál rekonštrukcie mostov by mal byť teraz predložený vláde SR na schválenie. V súčasnosti by malo byť na Slovensku 74 % mostov starších ako 40 rokov. Takzvaných zlých mostov by malo byť na našom území 49 %. Ak by nedošlo k oprave, k roku 2040 by sa v havarijnom stave ocitlo 339 mostov. Stav mostov na Slovensku je podľa slov šéfa rezortu dopravy žalostný.
MD namiesto opravy infraštruktúry míňa peniaze na konzultačné služby
Ministerstvo dopravy (MD) SR dáva desiatky miliónov eur na konzultačné služby namiesto toho, aby ich využilo na opravu a výstavbu infraštruktúry. Uviedol to odborník na dopravu opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Martin Pekár s tým, že po analýze mostov za 7,5 milióna eur obstaráva rezort dopravy ďalší tender na konzultačné služby za takmer 40 miliónov eur. Už prvá analýza mostov bola podľa neho zbytočná, keďže rezort mal k dispozícii všetky potrebné informácie. „Slovenská správa ciest aj Železnice Slovenskej republiky majú presné údaje. Z verejných registrov vyplýva, že z približne 1800 mostov je 800 v zlom až havarijnom stave. Tieto dáta sú voľne dostupné, a preto nie je potrebné ich opäť analyzovať,“ upresnil Pekár.
Druhá časť analýzy má zase riešiť opravy mostov cez PPP projekty, pričom začiatkom budúceho roka má MD podľa Pekára vybrať firmu na realizáciu opráv a údržby mostov. „Ak si však pamätáme, PPP projekty boli za vlád Smeru-SD o desiatky percent drahšie než klasické financovanie. Okrem toho budeme mať firmu, ktorá má radiť krajom a mestám, ako PPP tendre robiť. To je absurdné. Rezort, ktorý má stovky odborníkov, by mal vedieť pripraviť projekty sám,“ doplnil.
Pekár zároveň dodal, že cez PPP projekty by sa mohli financovať aj ďalšie veľké stavby. Ide napríklad o tunel Karpaty, R4 z Prešova na Poľsko, rozšírenie D1 pri Bratislave, R7 zo Žitného ostrova do Lučenca alebo železničné trate, ktorých špecifikácia zatiaľ chýba. „Ak minister Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) plánuje spúšťať miliardové PPP projekty, musí to robiť otvorene. Verejnosť má právo vedieť, kto tieto projekty pripravuje, ako sú nastavené a aké riziká nesie štát,“ uzavrel.