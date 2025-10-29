Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

Vláda rokovala v obci Višňové: Schválila 1,8 milióna eur i úlohy pre rozvoj okresov Žilina a Bytča

(Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
TASR

BRATISLAVA/VIŠŇOVÉ - Na rozvoj a potreby samospráv, organizácií a komunít v okresoch Bytča a Žilina schválila vláda 1,8 milióna eur. Na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Višňové (okres Žilina) schválila i jednotlivé úlohy pre ministerstvá, ktoré majú pomôcť regiónu v hospodárskej i sociálne oblasti.

„Viac ako 1,3 milióna eur z celkového vyčleneného príspevku je určených na projekty obcí a miest okresov Žilina a Bytča a iných právnických osôb, zvyšok na väčšie projekty,“ uviedol predseda vlády SR Robert Fico ako predkladateľ návrhu. Medzi týmito väčšími projektmi je napríklad rekonštrukcia sociálnych zariadení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, na ktorú vyčlenila vláda 50.000 eur. Hostiteľská obec výjazdového rokovania, obec Višňové dostane 50.000 eur na výstavbu športovej infraštruktúry.

Po 40.000 eur získal projekt internacionalizácie UNIZA pre Žilinskú univerzitu v Žiline i projekt Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina na podporu letnej kúpeľnej sezóny. Rovnako 40.000 eur prispeje k vybudovaniu vyhliadky pre návštevníkov hradu Lietava, identická suma pomôže pri pamiatkovej obnove a reštaurátorských prácach na Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline a 40.000 eur podporí aj projekt „Jedinečné múzeum telefónov“ v Rajci.

Tunel Višňové  (Zdroj: TASR/Milan Podmaník)

Medzi ďalšími príspevkami je napríklad 25.000 eur na dofinancovanie plynovej kotolne v havarijnom stave v budove Základnej školy s materskou školou v obci Olešná, 24.000 eur poskytne vláda na výmenu podlahy v havarijnom stave pre materskú školu v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec.

 (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Súčasťou uznesenia sú aj konkrétne úlohy pre jednotlivé ministerstvá a šéfov rezortov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má okrem akcelerácie aktivít na sprejazdnení tunela Višňové zabezpečiť do konca roka tiež modernizáciu železničného uzla Žilina, ktorý je v súčasnosti najväčším projektom v oblasti železničnej infraštruktúry na Slovensku. Do konca júna 2026 má terminovanú úlohu zabezpečiť veľkoplošnú opravu na ceste I. triedy I/64 v úseku Poluvsie, železničné priecestie - Rajecké Teplice, železničné priecestie.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má do konca budúceho roka vyčleniť finančné prostriedky na dokončenie realizácie celej stavby „Žilina - Trnové, Trnovka a Breznický potok, úprava potokov“ z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov dopravy chodcov na kritickom úseku dopravy v mestskej časti Žiliny Trnové.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) má poskytnúť plnú súčinnosť Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina pri doplnení vybavenia nemocnice o prenosné zariadenie na snímanie röntgenových snímok, rovnako dostal viacero úloh týkajúcich sa rozvoja kúpeľníctva. Spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) má preskúmať možnosti zavedenia „kúpeľnej obce“ ako osobitného štatútu územnej samosprávy.

 (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) má posúdiť možnosti motivácie miestnych producentov zemiakov a ovocia s cieľom rozšíriť pestovanie týchto tradičných komodít špeciálnej rastlinnej výroby pri zohľadnení lokálnych špecifík regiónu. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) má zasa zanalyzovať možnosti zápisu čičmianskeho vzoru do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do zoznamu UNESCO. Jednou z úloh, ktoré dostal minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) pri rozširovaní športovej infraštruktúry v regióne je do konca januára preskúmať možnosti financovania vybudovania športového areálu v obci Kotešová.

Tunel Višňové by mal byť sprejazdnený do konca roka 2025

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové by mal byť motoristom odovzdaný do užívania do konca tohto roka. Vyplýva to z uznesenia, ktorým kabinet zaviazal ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby zabezpečil pokračovanie a dokončenie výstavby úseku diaľnice D1 v súlade s harmonogramom a finančnými rámcami s predpokladaným sprejazdnením na základe spoločnej akcelerácie prác do konca roka 2025.

Tunel Višňové  (Zdroj: TASR/Milan Podmaník)

Prieskumná štôlňa najdlhšieho slovenského tunela sa začala raziť ešte v roku 1998 a prerazili ju s dvojročným oneskorením v septembri 2002. Samotná výstavba tunela sa však začala až o 12 rokov neskôr. Úsek D1 s tunelom Višňové začalo pôvodne stavať združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, s ktorým však Národná diaľničná spoločnosť v marci 2019 ukončila zmluvu. Verejnú súťaž na dostavbu diela vyhrala stavebná firma Skanska. Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.

Ministerstvo vnútra chce využiť banské diela pre civilnú ochranu

Ministerstvo vnútra chce využiť nevyužívané banské diela v Slovenskom rudohorí na účely civilnej ochrany. Spôsoby využitia preskúma spolu s ministerstvom hospodárstva. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila na výjazdovom rokovaní vo Višňovom vláda. Materiál tiež počíta s ochranou ťažobného potenciálu ložísk.

Rezort vnútra v dokumente napísal, že by sa zakonzervované banské diela dali využiť na vybudovanie núdzových útočísk obyvateľstva. „Takéto riešenie predstavuje synergické využitie existujúcich zdrojov v prospech bezpečnosti obyvateľstva a zároveň prispieva k zachovaniu a údržbe banských priestorov. Prevádzkové náklady na udržiavanie týchto priestorov sa odhadujú na približne 50.000 eur mesačne v závislosti od rozsahu a účelu využitia,“ uviedol rezort.

Banské diela sa na tento účel podľa materiálu hodia najmä pre ich stabilné teplotné podmienky či obmedzený počet vstupov. Konkrétne možnosti využitia ložísk bude rezort vnútra skúmať spolu s ministerstvom hospodárstva. „Tento postup umožní vytvoriť prepojenie medzi hospodárskymi a bezpečnostnými cieľmi štátu a podporí efektívne využitie existujúcej infraštruktúry v súlade so zásadami udržateľného rozvoja,“ podotklo ministerstvo.

Mobis dostane investičnú pomoc 12,13 mil. eur na výrobu elektropohonov

Spoločnosť Mobis Slovakia v okrese Žilina dostane investičnú pomoc 12,13 milióna eur na diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne v Gbeľanoch o výrobu elektrických pohonných jednotiek, a to vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní vo Višňovom pri Žiline schválila vláda. Úľava na dani z príjmov by sa mala čerpať v rokoch 2031 až 2035.

„V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ pomoci počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 66.309.785 eur do konca roka 2028. V priamej súvislosti s investičným zámerom bude vytvorených 298 nových pracovných miest do konca roka 2029,“ priblížil rezort hospodárstva. MH SR doplnilo, že v súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru prijímateľ pôvodne požadoval poskytnutie investičnej pomoci v celkovej hodnote 24.261.950 eur vo forme úľavy na dani z príjmov.

V súlade so zákonom o regionálnej investičnej pomoci MH SR zaslalo však prijímateľovi ponuku investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 12.130.975 eur. S poskytnutím investičnej pomoci v navrhovanej výške prijímateľ súhlasil prostredníctvom akceptácie ponuky investičnej pomoci podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci. Spoločnosť Mobis Slovakia vznikla 24. februára 2004. Základné imanie vo výške 68 miliónov eur je splatené v plnom rozsahu. Jej jediným spoločníkom je juhokórejská spoločnosť Hyundai Mobis vyrábajúca automobilové komponenty. Mobis Slovakia vyrába automobilové moduly a iné automobilové komponenty (brzdové systémy, 48V batériové systémy, palubné dosky), pričom v roku 2024 zamestnávala vyše 2000 pracovníkov.

Vláda vymenovala Janu Štilichovú za štátnu tajomníčku MCRŠ

Vláda odvolala Martina Krnáča z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Zároveň do tejto funkcie od 1. novembra vymenovala Janu Štilichovú. Rozhodla o tom v stredu na výjazdovom rokovaní v obci Višňové (okres Žilina).

Štilichová pôsobila od roku 2017 na Slovenskom pozemkovom fonde, od minulého roka bola členkou rady fondu.

Príspevok pre projekt Generácia Olymp sa zvýši o takmer 2,3 milióna eur

Na národný športový projekt Generácia Olymp a podporu športových aktivít detí a mládeže sa zvýši príspevok o viac ako 2,29 milióna eur. Zvýšenie alokácie, ktorá je určená na materiálno-technické vybavenie telocviční, rozšírenie siete športovísk i propagáciu športov medzi mládežou, v stredu schválila vláda.

„Národný športový projekt sa rozšíri o podporu rozvoja športu s osobitným dôrazom na mládež na základných a stredných školách, ktoré vybraným športom umožnia poskytnúť školám vzorové hodiny daného športu alebo materiálno-technické vybavenie na daný šport. Ďalej sa národný športový projekt rozšíri o aktivitu zabezpečenia multifunkčných prenosných ihrísk na účely podpory športu detí a mládeže,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, ktoré návrh predložilo.

Celková zvýšená alokácia je rozdelená na viacero častí, rovný milión eur má podporiť vznik prenosných multifunkčných ihrísk pre florbal, ale i pre ostatné kolektívne športy, ako napríklad basketbal, volejbal či bedminton. Suma 621.000 eur má ísť na rekonštrukciu, obnovu a vybavenie telocviční v základných školách. Ďalšia alokácia má pomôcť zorganizovať v školách ukážkové hodiny a zvýšiť záujem o lakros, tanečné športy, teqball, karate, pozemný hokej a ďalšie športy. Suma 300.000 eur na tieto účely sa prerozdelí medzi jednotlivé národné zväzy príslušných športov. Investícia vo výške 200.000 eur má podporiť digitálne riešenia v oblasti organizovania športu, rozvoj komunitných športových činností a celkový rozvoj správy a organizácie športu, rovnako i zabezpečiť rozvoj slovenského olympijského a športového múzea. Vyše 170.000 eur má podporiť materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie telocviční v obciach do 5000 obyvateľov. Vláda už v polovici septembra zvýšila alokáciu na tento účel o vyše 337.000 eur.

Finančné prostriedky sú rozpočtovo kryté v kapitole MCRŠ. Cieľom národného športového projektu Generácia Olymp je posilniť športovú infraštruktúru pre deti a mládež, podporiť rozvoj športových talentov v regiónoch, kolektívnych športov s vyhliadkou ich kvalifikácie na olympijské hry a posilniť aj prípravu športovcov na vrcholné podujatia. Vláda na konci júna pre tento projekt vyčlenila takmer 11 miliónov eur.

