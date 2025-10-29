Minister dopravy Jozef Ráž spresnil otvorenie tunela Višňové

BRATISLAVA/VIŠŇOVÉ - Tunel Višňové by mal byť otvorený pre vodičov už 22. decembra tohto roku, ak dopadnú dobre všetky skúšky. Po výjazdovom rokovaní vlády vo Višňovom pri Žiline to v stredu povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Pripustil však, že pre skúšky sa môže termín posunúť o niekoľko týždňov.
„Dvadsiaty druhý december je veľmi, veľmi pozitívny a optimistický scenár. Dnes máme za sebou funkčné skúšky severnej rúry, ktoré dopadli dobre. Nasledujú skúšky južnej rúry, ktoré uvidíme, ako dopadnú, a nasledujú komplexné skúšky. Ak všetko toto dopadne na prvú dobre, tak platí termín 22. decembra. Môže sa však ešte stále hocičo stať,“ priblížil. Zdôraznil, že bezpečnosť musí byť dodržaná. „Potrebujeme, aby sme najmä, čo sa týka hasičského zboru, mali tie potrebné pečiatky na to, aby sme tam prvých vodičov dvadsiateho druhého večer mohli pustiť,“ poznamenal.
Úsek po Višňovom zrazu začne dávať podľa jeho slov „obrovský zmysel“. „Ono sa tam poprepája viacero dopravných stavieb, ktoré už sú dnes v prevádzke, ale zmysel budú dávať až s otvorením tunela,“ doplnil. Zdôraznil, že aj vďaka štátnemu tajomníkovi rezortu dopravy Igorovi Chomovi sa podarilo zrýchliť dokončenie výstavby tunela, najmä tým, že sa s dokončovaním stavebnej časti už montovali aj technológie. „Končila sa stavba a zároveň už sa napríklad montovali ventilátory a svetlá. Tak toto nám skrátilo dobu výstavby o 20 mesiacov,“ dodal Ráž.