Kollár rozbieha svoju politickú kariéru útokom na Matoviča: Vraj budoval svoju mafiu, dosvedčuje to správami!

BRATISLAVA - Občianske združenie Právo na pravdu na tlačovej konferencii zverejnilo vážne obvinenia voči bývalému premiérovi z hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi. Podľa zakladateľa združenia Zoroslava Kollára mal Matovič stáť na čele „mafiánskej skupiny“, ktorá počas jeho vlády ovplyvňovala vyšetrovateľov, sudcov aj prokurátorov.
VIDEO Tlačová konferencia Zoroslava Kollára:
Spolu s ním sa na činnosti údajne mali podieľať bývalý advokát, exposlanec NR SR a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, sudca Špecializovaného trestného súdu Ján Buvala a ďalšie, zatiaľ nezverejnené osoby z prostredia politiky, polície a justície. Kollár prisľúbil, že ostatné osoby bude zverejňovať na ďalších brífingoch a zrejme pôjde o sériu tlačových konferencií.
Podľa Kollára má združenie k dispozícii dôkazy a svedectvá, ktoré naznačujú zásahy do nezávislosti justičných orgánov a politické ovplyvňovanie trestných konaní počas Matovičovej vlády. „Ide o bezprecedentné zistenia o bývalom premiérovi demokratickej krajiny Európskej únie,“ uviedol Kollár s tým, že podobné praktiky boli vraj bežnou súčasťou v 50. rokoch v Československu či v dnešnej Severnej Kórei.
Združenie tvrdí, že Matovič mal požadovať účelové väzby, prepadnutia majetku a opakované zadržiavania konkrétnych osôb – vrátane samotného Kollára. Tieto tvrdenia majú podporovať aj zverejnené komunikácie. V týchto správach spomína tiež bližšie neidentifikovanú osobu s pseudonymom "Medúza", ktorá má mať vysoké právnické vzdelanie.
Právo na pravdu avizovalo podanie trestných oznámení a plánuje informovať aj európske inštitúcie vrátane Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Európskeho súdu pre ľudské práva. Cieľom má byť upozorniť na možné systémové zlyhania právneho štátu na Slovensku. Kollár zároveň vyzval vládu Roberta Fica, aby sa s týmito zisteniami dôsledne vysporiadala a posilnila dôveru občanov v justíciu.
Hnutie Slovensko sa zatiaľ ku Kollárovej tlačovej konferencii nevyjadrilo.