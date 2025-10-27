Pondelok27. október 2025, meniny má Sabína, zajtra Dobromila

Úrad inšpekčnej služby obvinil vyšetrovateľa Milana Sabotu zo zneužívania právomoci

BRATISLAVA - Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Milana S. zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát Marek Para, ktorý je v tomto prípade poškodený.

Obvinenie sa podľa advokáta týka toho, že obvinený cielene zatajil existujúce dôkazy. Para tvrdí, že účelom bolo, aby sa nemohol efektívne brániť, bolo možné ho zadržať a následne vziať do väzby. „Navyše, obvinený Milan S., aj keď sme už zistili, že existujú dôkazy v môj prospech, ktoré majú význam pre rozhodnutie vo veci samotnej, tieto napriek mojim opakovaným žiadostiam stále odmietal zabezpečiť a držal ich takpovediac ‚pod zámkom‘ vo svojej zásuvke ... jeho konanie mu vytkol tak Špecializovaný trestný súd, ako aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, keď odmietli obžalobu na moju osobu ako neopodstatnenú,“ zhrnul Para.

Viac o téme: PrávomocObvinenie Marek ParaZneužívanieÚISMilan Sabota
HZS pomáhala dvom uviaznutým turistom v Západných Tatrách
HZS pomáhala dvom uviaznutým turistom v Západných Tatrách
Svetový deň cievnej mozgovej príhody
Svetový deň cievnej mozgovej príhody
Na prístrojové vybavenie nemocnice vyčlenili ďalších 12 miliónov eur
Na prístrojové vybavenie nemocnice vyčlenili ďalších 12 miliónov eur
Veľký prehľad: V zimnej
Veľký prehľad: V zimnej sezóne z Bratislavy poletíme až do 42 destinácií
Minister zdravotníctva Kamil Šaško
Pri mŕtvici hrá čas kľúčovú úlohu, uviedol Šaško: Reagovať vedia už aj škôlkari
FOTO Dopravná nehoda v Lamači.
Hasiči v Bratislave zasahovali pri nehode dvoch áut, ošetrili jednu osobu
FOTO Požiar rodinného domu v Budatínskej Lehote: Hasiči zasahovali, škoda je 10-tisíc eur
FOTO Požiar rodinného domu v Budatínskej Lehote: Hasiči zasahovali, škoda je 10-tisíc eur
Ilustračné foto
Chorvátske ministerstvo udelilo granty na neformálnu podporu rodičovstva
Šéfka európskej diplomacie Kaja
EÚ hľadá spôsoby, ako podporiť Medzinárodný trestný súd, tvrdí Kallasová
Nemecký minister vnútra Alexander
Nemecká kontrarozviedka bude mať väčšie právomoci na boj proti moderným hrozbám
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko
Desivé odhalenie v novej správe: Lukašenko sa intenzívne pripravuje na vojnu! TOTO je termín
Televízny svet v SMÚTKU:
Televízny svet v SMÚTKU: Zomrel legendárny herec!
Módna prehliadka Michaela Kováčika.
Kráska z Markízy v slzách: VYKRADLI jej auto... Prišla o to najcennejšie!
Hopkins otvorene o alkoholizme:
Hopkins otvorene o alkoholizme: Bol som opitý za volantom... Mohol som niekoho zabiť!
Desivá NEHODA českej hviezdy:
Desivá NEHODA českej hviezdy: Pád z pódia... Zostal ležať na betóne!
Spodná bielizeň s chlpmi
Známa hviezda spustila lavínu pohoršenia: Spodná bielizeň vyzerá až príliš realisticky! Ľudia nechápu, či ide o vtip
Renesančný génius: Staval Leonardo
Renesančný génius: Staval Leonardo nové hlavné mesto Francúzska?
FOTO Kocúr prežil jazdu 160
Šokujúce, čo našli na streche svojho auta po 160 kilometroch! TOHTO čierneho pasažiera určite nečakali: To zvládol?
Horor po použití deodorantu:
Horor po použití deodorantu: Ľuďom sa pod pazuchami robili pľuzgiere a chrasty! Používate ho aj vy?
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Pri Bratislave opravujú cestu unikátnou technológiou: Neuveríte, po čom budete jazdiť! (foto)
Pri Bratislave opravujú cestu unikátnou technológiou: Neuveríte, po čom budete jazdiť! (foto)
Je toto koniec najobávanejšej obchodnej vojny? USA a Čína sú blízko ku kľúčovej dohode, trhy prepisujú rekordy!
Je toto koniec najobávanejšej obchodnej vojny? USA a Čína sú blízko ku kľúčovej dohode, trhy prepisujú rekordy!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším kolapsom v histórii: Toto vás podľa neho zachráni!

Akoby nestačili Lobotka a Lukaku: Veľká strata pre Neapol, letná megaposila vynechá dlhý čas
Akoby nestačili Lobotka a Lukaku: Veľká strata pre Neapol, letná megaposila vynechá dlhý čas
VIDEO Záver El Clásica poznačila hromadná potýčka: Carvajal a Yamal rozpútali obrovské vášne
VIDEO Záver El Clásica poznačila hromadná potýčka: Carvajal a Yamal rozpútali obrovské vášne
Stačilo jej iba 68 minút: Slovenská tenistka rozdrvila súperku takmer dvomi kanármi
Stačilo jej iba 68 minút: Slovenská tenistka rozdrvila súperku takmer dvomi kanármi
Takmer do roka a do dňa: Fantastický úlovok, do Bratislavy dorazí grandslamový šampión
Takmer do roka a do dňa: Fantastický úlovok, do Bratislavy dorazí grandslamový šampión
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Zarobte si do Vianoc navyše: 7 spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem ešte tento mesiac
Zarobte si do Vianoc navyše: 7 spôsobov, ako zvýšiť svoj príjem ešte tento mesiac
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Prichádza nenápadne, ale dokáže spôsobiť poriadny chaos. Ako jesenná únava vplýva na náš výkon?
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Po koľkých rokoch zmeniť prácu? Odborníci radia, kedy je ideálny čas na kariérnu zmenu
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Apple vyhlásil vojnu Európskej únii. Tvrdí, že nový zákon ohrozuje bezpečnosť miliónov používateľov telefónov
Putin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne iná
Putin hovorí o „nezastaviteľnej jadrovej zbrani“ Burevestnik: Experti však dvíhajú obočie, realita môže byť úplne iná
Zabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätáš
Zabudni na prekomplikované heslá: Takzvané „passphrases“ ťa ochránia lepšie a jednoduchšie si ich zapamätáš
Používaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobilu
Používaš Samsung telefón? O týchto troch funkciách takmer nikto netuší, no dokážu ti zlepšiť používanie mobilu
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako flirtujú jednotlivé znamenia: Od hanblivej Panny po odvážnych Levov
Ako flirtujú jednotlivé znamenia: Od hanblivej Panny po odvážnych Levov
Autentické VIDEO z nehody:
Autentické VIDEO z nehody: Opitý vodič vrazil do auta s matkou a dieťaťom... Obrovský náraz, auto letelo vzduchom!
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko
Desivé odhalenie v novej správe: Lukašenko sa intenzívne pripravuje na vojnu! TOTO je termín
V Tatrách úradoval časový
V Tatrách úradoval časový posun! Poliaka a mladú Slovenku museli ratovať zo snehového pekla v totálnej TME
Alkohol opäť úradoval: Polícia
Alkohol opäť úradoval: Polícia v hlavnom meste prichytila Ukrajinca (25) za volantom, bizarné vysvetlenie!

